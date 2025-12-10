पेट में गैस से लेकर पीरियड्स के दर्द से मिल सकती है राहत, बस इस तरह करें अजवाइन का सेवन!

Advertisement
पेट में गैस होने पर या फिर पीरियड्स के दौरान दर्द होने पर आप अक्सर दादी-नानी अजवाइन खाने की सलाह देती हैं. आइए जानते हैं अजवाइन के फायदे और इसका सेवन करने का सही तरीका. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:09 PM IST
सर्दी-खांसी, गैस, पेट दर्द, जोड़ों का दर्द और पीरियड्स के दौरान तेज दर्द की परेशानी. ये सभी समस्याएं सर्दियों में आम हो जाती हैं. भारतीय रसोई में मौजूद अजवाइन इन सबके लिए रामबाण साबित हो सकता है.आइए जानते हैं अजवाइन का सेवन करने का सही तरीका क्या है. 

अजवाइन के गुण 
आयुर्वेद और आधुनिक शोध दोनों अजवाइन को गुणों से भरपूर प्राकृतिक औषधि मानते हैं. अजवाइन में मुख्य रूप से थाइमोल नामक तत्व 40-50 प्रतिशत तक पाया जाता है, जो एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. इसके अलावा, इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम जैसे खनिज और ओमेगा-9 फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं, जो इसे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद बनाते हैं.

कैसे करें सेवन 
आयुर्वेद में अजवाइन को औषधि का दर्जा प्राप्त है. इसके सेवन के तरीके भी बताए गए हैं. सर्दियों में गैस या पेट दर्द की समस्या हो तो एक चम्मच अजवाइन को हल्का भून लें, चुटकी भर काला नमक मिलाकर उसे चबाएं. 10-15 मिनट में ही पेट फूलना, ऐंठन और गैस की समस्या दूर हो जाती है. गैस और पेट दर्द के साथ ही यह सर्दी-खांसी और बंद नाक में भी राहत देता है. उबलते पानी में एक चम्मच अजवाइन डालकर भाप लें. थाइमोल की भाप साइनस खोलती है और बलगम को पिघलाती है.

पीरियड्स के दर्द से राहत 
पीरियड्स के दौरान होने वाले तेज दर्द, ऐंठन से राहत दिलाने में भी अजवाइन कारगर है. आधा चम्मच अजवाइन को एक कप पानी में 5-7 मिनट उबालें, थोड़ा गुड़ मिलाकर गर्म-गर्म पिएं. वहीं, भुनी अजवाइन को पीसकर उसमें सेंधा नमक मिलाएं. भोजन के बाद चुटकी भर लेने से एसिडिटी, भारीपन और अपच की समस्या दूर होती है. जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की जकड़न की समस्या से भी अजवाइन राहत देता है. इसे तवे पर गर्म करके कपड़े में बांध लें और दर्द वाली जगह पर हल्के हाथ से सेकें. थाइमोल त्वचा के जरिए सूजन और दर्द कम करता है.

इन लोगों नहीं करना चाहिए सेवन 
अजवाइन का सेवन बेहद लाभदायी है. यह बिना किसी साइड इफेक्ट के बड़ी-बड़ी परेशानियों से बचाने में मददगार है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अजवाइन की तासीर गर्म होती है. ऐसे में सावधानी भी जरूरी है. गर्भवती महिलाओं और पाइल्स के मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

