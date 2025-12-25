ऑफिस वर्कर्स के लिए बड़ा अलर्ट! कार्पल टनल सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं लोग, दर्द को ना करें इग्नोर

हाथों में दर्द, झनझनाहट और सुन्नपन को अक्सर लोग थकान समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है. आजकल बहुत से लोग ऑफिस में लैपटॉप पर काम करते है जिस वजह से अक्सर उनके हाथों में दर्द की समस्या रहती है. शरीर समय रहते चेतावनी देता है जिसे समझना जरूरी है. पर बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं जो आगे चल कर और भी बड़ी दिक्कत बन कर उभर जाती है. कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी समस्या है जिसमें कलाई की नस पर दबाव पड़ता है. लंबे समय तक गलत पोजीशन में काम करने से ये दिक्कत बढ़ जाती है. अगर शुरुआती संकेतों को पहचान लिया जाए और समय रहते सही आदतें अपनाई जाएं तो इस समस्या से बचा जा सकता है.

क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम

कार्पल टनल सिंड्रोम तब होता है जब कलाई के अंदर मौजूद मीडियन नर्व पर दबाव पड़ने लगता है. ये नस उंगलियों और हाथों की मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी होती है. लगातार कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करने से कलाई पर दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे नस प्रभावित होने लगते हैं.

संकेत को न करें नजरअंदाज

इस समस्या का सबसे पहला संकेत हाथों में झनझनाहट होना है. कई लोगों को उंगलियों में सुन्नपन महसूस होता है खासकर रात के समय में पर लोग इसे आम थकान का नाम दे देते हैं. कुछ मामलों में दर्द कलाई से होते हुए कोहनी तक पहुंच जाता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो हाथों की पकड़ कमजोर होने लगती है और छोटी छोटी चीजें पकड़ने में भी परेशानी होने लगती है.

क्यों होता है कार्पल टनल

ऑफिस वर्कर्स में ये समस्या ज्यादा इसलिए देखी जा रही है क्योंकि वो लंबे समय तक एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं. गलत तरीके से बैठना, कलाई को मोड़कर टाइप करना और बिना ब्रेक के लगातार काम करना इसकी बड़ी वजहें हैं. इसके अलावा तनाव और नींद की कमी भी इस समस्या को बढ़ा सकती है.

एक्सरसाइज

इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है सही वर्क पोजीशन अपनाना. कुर्सी और टेबल की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि कलाई सीधी रहे. कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल आरामदायक तरीके से करें. काम के बीच हाथों और कलाई की हल्की एक्सरसाइज करना फायदेमंद होता है. उंगलियों को फैलाना, कलाई को घुमाना और हाथों को ढीला छोड़ना नसों को राहत द सकता है. इसके साथ ही पानी पीते रहना और शरीर को हाइड्रेट रखना भी बेहद ही जरूरी है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.