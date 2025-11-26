Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्किन होगी चमकदार, हड्डियां होगी मजबूत, गाजर ही नहीं खा लें इसके पत्ते, जानें सही तरीका!

गाजर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं गाजर ही नहीं इसके पत्ते भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. गाजर के पत्ते शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में मददगार होता है. आइए जानते हैं गाजर के पत्ते के फायदे. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:18 PM IST
स्किन होगी चमकदार, हड्डियां होगी मजबूत, गाजर ही नहीं खा लें इसके पत्ते, जानें सही तरीका!

गाजर की तरह गाजर के पत्ते भी पोषण तत्वों का भंडार है. अधिकतर लोग गाजर के पत्तों को फेंकदेते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं गाजर के पत्तों में विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और बीटा कैरोटी पाया जाता है. जो कि शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

इम्यून सिस्टम को बनाता है मजबूत 
गाजर के पत्तों में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. गाजर के पत्तों का सेवन करने से शरीर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम होता है. पत्तों का सेवन करने से खांसी और जुकाम जैसी समस्या से बचा जा सकता है. 

आयरन की समस्या 
गाजर के पत्तों में मौजूद आयरन शरीर में खून और एनीमिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है. गाजर के पत्तों का सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ सकता है. खून बढ़ाने के लिए आप गाजर के पत्तों का सूप बनाकर पी सकते हैं. 

हड्डियां हो सकती है मजबूत
गाजर के पत्तों में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि दांतों को मजबूत बनाता है. बढ़ती उम्र में हड्डियों कमजोरी और जोड़ों में दर्द की स्सया हो सकती है. गाजर के पत्तों का सेवन करना हड्डियों के विकास में जरूरी हो सकता है. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप गाजर के पत्तों का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

