फूलगोभी, पत्तागोभी या ब्रोकली; न्यूट्रिशन की रेस में कौन है सबसे आगे? जानें किसको खाना है बेस्ट..

फूलगोभी, पत्तागोभी या ब्रोकली; न्यूट्रिशन की रेस में कौन है सबसे आगे? जानें किसको खाना है बेस्ट..

Healthy Vegetables: सब्जियों विटामिन और फाइबर से भरपूर होती हैं, ऐसे में ये सब्जियां शरीर को बीमारियों से बचाव करने में फायदेमंद है. हालांकि फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है, कि सेहत के लिए कौन सा बेहतर है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:41 PM IST
फूलगोभी, पत्तागोभी या ब्रोकली; न्यूट्रिशन की रेस में कौन है सबसे आगे? जानें किसको खाना है बेस्ट..

Vegetables Benefits: सब्जियां हमारी सेहत के लिए बेहद जरूरी होती हैं. ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का पावरहाउस होती हैं, जो बॉडी को बीमारियों से बचाने के साथ-साथ अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करती हैं. वहीं फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली, एक ही परिवार की सब्जियां हैं, जो पोषण से भरपूर मानी जाती है. लेकिन अक्सर  लोगों के मन में ये सवाल होता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है?

 

पोषक तत्वों से भरपूर
तीनों सब्जियां फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं. फूलगोभी में विटामिन C, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार हैं. वहीं पत्तागोभी डाइजेशन के लिए फायदेमंद होती हैं. इनमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज और पेट की समस्या से राहत दिलाता है. वहीं पोषण के पावरहाउस ब्रोकली में विटामिन A, C, K आयरन और प्रोटीन पाया जाता है. वहीं अगर तीनों की तुलना करें, तो पोषण की लिहाज से ब्रोकली थोड़ा आगे हैं. 

बीमारियों से करता है बचाव
हेल्दी रहने के लिए केवल पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि बीमारियों से बचाव भी जरूरी है. ऐसे में फूलगोभी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करती है और सूजन को कम करती है. वहीं पत्तागोभी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मददगार है. अगर ब्रोकली की बात करें, तो इसमें मौजूद खास तत्व कैंसर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों के खतरे को कम करने में मददगार है. अगर आप लंबी बीमारी से बचाव चाहते हैं, तो ब्रोकली आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. 

 

रोजमर्रा की डाइट के लिए कौन बेहतर?
अगर आप जानना चाहते हैं कि फूलगोभी, पत्तागोभी या ब्रोकली में से कौन सा बेहतर है, तो इसके लिए आपको उसके स्वाद, कीमत और उपलब्धता पर ध्यान देना होगा. फूलगोभी आसानी से मिल जाती है और इससे कई तरह की सब्जियां बन सकती है. वहीं पत्तागोभी सस्ती होती है और सलाद से लेकर सब्जी तक हर तरह से खाई जा सकती है. लेकिन ब्रोकली थोड़ी महंगी होती है, लेकिन कम मात्रा में भी ज्यादा पोषण देती है. ऐसे में तीनों को बारी-बारी से खाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

