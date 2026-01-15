कड़कड़ाती ठंड में क्या आप की भी सूज जाती हैं उंगलियां? ये घरेलु टिप्स अपनाकर इस परेशानी को कहें टाटा, बाय-बाय

सर्दियों के मौसम में हाथों की उंगलियों का सूज जाना बहुत ही आम सी समस्या है, लेकिन कई बार छोटी सी परेशानी हमारी रोजाना की जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. ठंड के मौसम में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके कारण फ्लूड टिशूज में जम जाता है. इस वजह से हाथों में बहुत ज्यादा खुजली और जलन भी महसूस होती है. कई बार तो हाथों में असहनीय दर्द भी होता है. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे ही इस परेशानी को टा-टा, बाय-बाय कर सकते हैं.

इन घरेलु तरीकों को जरूर अपनाएं:

गर्म तेल की मालिश

ठंड की वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है. सूजन को कम करने के लिए रोजाना सुबह और शाम सरसों, नारियल या तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

हाथों को सूखा रखें

हाथों और पैरों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाएं. बाहर जाते समय उंगलियों को बचाने के लिए दस्ताने पहने और पैरों में गर्म सॉक्स, ताकि ठंडी हवा न लग सके.

मॉइस्चराइजर लगाएं

सर्दियों में बर्फीली हवाएं हमारी स्किन को ड्राई कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा बेजान और फटने लगती है. इस लिए समय-समय पर स्किन में नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाते रहें.

नमक और पानी

हाथों और पैरों की उंगलियों की सूजन कम करने के लिए नमक का सेवन कम करें और जितना हो सकता है उतना पानी पीते रहें. बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो सूजन तेजी से कम होगी.

गर्म पानी की सिकाई

सूजन को जल्द से जल्द कम करने के लिए कम से कम दिन में 2-3 से बार गुनगुने पानी में नमक डालकर कुछ समय हाथों और पैरों को डुबोएं या सिकाई करें. इस प्रक्रिया से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है.

फिटकरी करें इस्तेमाल

फिटकरी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और कसैला गुण पाए जाते हैं, जो सूजे हुए टिशूज को सिकुड़ने में मदद करते हैं. आपको एक फिटकरी की छोटी सी डली लेकर पानी में उबालें और उस पानी से हाथ और पैरों को धोएं है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.