Advertisement
trendingNow13074959
Hindi Newsलाइफस्टाइलकड़कड़ाती ठंड में क्या आप की भी सूज जाती हैं उंगलियां? ये घरेलु टिप्स अपनाकर इस परेशानी को कहें टाटा, बाय-बाय

कड़कड़ाती ठंड में क्या आप की भी सूज जाती हैं उंगलियां? ये घरेलु टिप्स अपनाकर इस परेशानी को कहें टाटा, बाय-बाय

Winter Care Tips: सर्दियों के मौसम में हाथों की उंगलियों का सूज जाना बहुत ही आम सी समस्या है, लेकिन कई बार छोटी सी परेशानी हमारी रोजाना की जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देती है. आज हम आपको इस मुश्किल से बचने के लिए कुछ असरदार और आसान घरेलु तरीके बताने जा रहे हैं

Written By  Kritika Dhanghar|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कड़कड़ाती ठंड में क्या आप की भी सूज जाती हैं उंगलियां? ये घरेलु टिप्स अपनाकर इस परेशानी को कहें टाटा, बाय-बाय

सर्दियों के मौसम में हाथों की उंगलियों का सूज जाना बहुत ही आम सी समस्या है, लेकिन कई बार छोटी सी परेशानी हमारी रोजाना की जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. ठंड के मौसम में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसके कारण फ्लूड टिशूज में जम जाता है. इस वजह से हाथों में बहुत ज्यादा खुजली और जलन भी महसूस होती है. कई बार तो हाथों में असहनीय दर्द भी होता है. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे ही इस परेशानी को टा-टा, बाय-बाय कर सकते हैं. 

इन घरेलु तरीकों को जरूर अपनाएं: 

गर्म तेल की मालिश
ठंड की वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है. सूजन को कम करने के लिए रोजाना सुबह और शाम सरसों, नारियल या तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाथों को सूखा रखें
हाथों और पैरों को धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाएं. बाहर जाते समय उंगलियों को बचाने के लिए दस्ताने पहने और पैरों में गर्म सॉक्स, ताकि ठंडी हवा न लग सके.

मॉइस्चराइजर लगाएं
सर्दियों में बर्फीली हवाएं हमारी स्किन को ड्राई कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा बेजान और फटने लगती है. इस लिए समय-समय पर स्किन में नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाते रहें.

नमक और पानी
हाथों और पैरों की उंगलियों की सूजन कम करने के लिए नमक का सेवन कम करें और जितना हो सकता है उतना पानी पीते रहें. बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो सूजन तेजी से कम होगी.

गर्म पानी की सिकाई
सूजन को जल्द से जल्द कम करने के लिए कम से कम दिन में 2-3 से बार गुनगुने पानी में नमक डालकर कुछ समय हाथों और पैरों को डुबोएं या सिकाई करें. इस प्रक्रिया से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है.

फिटकरी करें इस्तेमाल
फिटकरी में एंटी-इंफ्लेमेटरी और कसैला गुण पाए जाते हैं, जो सूजे हुए टिशूज को सिकुड़ने में मदद करते हैं. आपको एक फिटकरी की छोटी सी डली लेकर पानी में उबालें और उस पानी से हाथ और पैरों को धोएं है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Kritika Dhanghar

एंकरिंग-कंटेंट और सोशल मीडिया में बेहद रुचि रखती हूं. बॉलीवुड, लाइफस्टाइल से लेकर स्पॉर्ट्स की खबरों पर नजर बनी रहती है. शुरुआती दौर में इंडिया टुडे की प्रोडक्शन टीम में काम किया इसके बाद मौजूदा सम...और पढ़ें

TAGS

Winter care

Trending news

चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
BMC Election 2026
चुनाव में NOTA को लेकर RSS प्रमुख ने जताई चिंता, वोट डालने के बाद वोटरों को दी सलाह
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
BMC Chunav 2026
बीएमसी चुनाव: बहुमत में तो कभी नहीं आई शिवसेना, पर उद्धव को चुभ रहा होगा 'बिग ब्रदर'
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE
Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: विकास नहीं वजूद बचाने की जंग है...पूनम महाजन ने उद्धव-राज की जोड़ी पर कसा तंज
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
Shashi Tharoor
संकट की घड़ी, ईरान में फंसे भारतीय, थरूर बोले- अगले कुछ दिन है बहुत जरूरी
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
DNA
40 फीसदी मुस्लिम आबादी...इस राज्य में कट्टरपंथियों ने उठाई अलग मुस्लिम जिले की मांग
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
DNA
डरने लगे 'मजहब के ठेकेदार', मौलाना-इमाम, रडार पर सारे नाम...मस्जिदों में बड़ा ऑपरेशन
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
weather update
ठंड का तांडव तेज, अब रातें बनेंगी सर्दी की ‘सजा’; जानें अगले 5 दिनों का मौसम अलर्ट
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
BMC Elections 2026
2869 सीटें, 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 15931 कैंडिडेट, महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
LAC
'रोबॉट से नहीं कोई डर, बस...', LAC पर चीन की हरकत को लेकर सेना ने क्या कहा?
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
Rahul Gandhi News
‘लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा’, BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज