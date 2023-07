Baldness in Women: आखिर लड़कों के ही क्यों झड़ते हैं बाल? लड़कियां कभी नहीं दिखती गंजी, जान लीजिए ये गहरा राज

Causes of Baldness in Women: उम्र के साथ बालों का झड़ना और गंजा हो जाना कुछ वर्षों पहले तक सामान्य बात होती थी लेकिन अब ये समस्या कम उम्र के युवाओं में भी देखने को मिल रही है. इसकी वजह लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी बताया जा रहा है. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह समस्या केवल पुरुषों में दिखाई देती है. आपने किसी महिला को आज तक शायद ही कभी गंजेपन का शिकार देखा है. आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है. आज हम इस सीक्रेट को आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं.

महिलाओं क्यों नहीं होती गंजेपन की शिकार?

रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं गंजेपन (Causes of Baldness in Women) का शिकार क्यों नहीं होती, इस मुद्दे पर नॉर्वे की बर्गेन यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी. इस स्टडी के मुताबिक पुरुषों में बालों के उगने और झड़ने की बड़ी वजह शरीर में बनने वाले हॉर्मोन के उत्पादन में बदलाव होता है. असल में सिर में बाल उगने के लिए यौन हॉर्मोन कहा जाने वाला टेस्टोस्टेरॉन जिम्मेदार होता है. यह हॉर्मोन लड़कों में पाए जाने वाले एंड्रोजन हॉर्मोन ग्रुप का हिस्सा है. जब शरीर में यह हॉर्मोन बनना कम हो जाता है तो लड़कों (Causes of Baldness in Men) में बाल झड़ने लग जाते हैं और ज्यादा कम हो जाने पर वे गंजे तक हो सकते हैं.

ये 2 हॉर्मोन हैं बड़े फैक्टर

वहीं महिलाओं (Causes of Baldness in Women) की बात करें तो उनमें टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा काफी कम पाई जाती है. इसके साथ ही उनमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है. इन दोनों वजहों से महिलाओं में टेस्टोस्टेरॉन के डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने की स्पीड कम होती है. जिसके चलते उनमें गंजेपन की समस्या नहीं देखी जाती. हालांकि मीनोपॉज या प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ समय के लिए उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं लेकिन वह केवल अस्थाई दौर होता है.

कभी-कभी इन वजहों से झड़ जाते हैं बाल

महिलाओं में बाल झड़ने (Causes of Baldness in Women) की कुछ और वजहें भी हो सकती हैं. इनमें से मानसिक तनाव, बढ़ती उम्र या कोई बीमारी जैसी दिक्कतें शामिल हैं. इन समस्याओं की वजह से महिलाओं को बाल पतले होने, झड़ने और सफेद होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि ऐसा बहुत दुर्लभ ही होता है, जब वे पूरी तरह गंजी हो जाएं. जबकि पुरुषों में यह सब आम देखा जाता है.

