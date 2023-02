Causes of Hip Pain: पैंट में इस जगह भूलकर भी न पर्स न रखें पुरुष, चलने-फिरने से भी हो जाएंगे लाचार; जान लें बचाव के उपाय

Side effects of keeping purse in back pocket of pants: पुरुष अपना पर्स रखने के लिए आमतौर पर पैंट के पीछे वाली जेब का इस्तेमाल करते हैं. उस पर्स में पैसों के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, डेबिट कार्ड समेत कई जरूरी कागजात भी होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की यही आदत उन्हें 'फैट वॉलेट सिंड्रोम' नाम की गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है. इस बीमारी की वजह से वे उठना-बैठने और चलने-फिरने से भी लाचार हो सकते हैं.

क्यों होती है ये तकलीफ

डॉक्टरों के मुताबिक पुरुष आम तौर पर पर अपने पर्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी जरूरी चीजें भी रखते हैं, जिसके चलते उनका बटुआ (Causes of hip pain) काफी भारी हो जाता है. इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी से नीचे पैर के पंजे तक तक जाने वाली साइटिका नस पर दबाव पड़ने लगता है. जिससे उसे पर्स वाली साइड के पैर में कूल्हे से लेकर नीचे पंजे तक दर्द होने लगता है.

अगर पुरुष पिछली जेब में भारी पर्स को रखकर लगातार कई घंटे तक बैठकर काम करने लगता है तो उससे पिछले हिस्से में सुन्नता की स्थिति पैदा हो जाती है. जो लोग ऑफिस में काफी देर तक बैठने वाली जॉब करते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उन्हें इस तरह की दिक्कत ज्यादा हो जाती है.

बिगड़ जाता है बॉडी का बैलेंस

ऐसा करने से बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ता है, जिससे चलने-फिरने में दिक्कत होने लगती है. साथ ही साइटिका नस के दबने की वजह से कमर और हिप्स में अक्सर तेज दर्द रहने लगता है. इसकी वजह से बल्ड सर्कुलेशन में रुकावट भी आती है और कई बार नसों में सूजन भी हो जाती है.

बटुए में न रखें फालतू चीजें

मेडिकल एक्सपर्टों का कहना है कि आप जितना हो सके, अपने बटुए को हल्का रखें (Remedy for hip pain) और रुपये-पैसे के अलावा उसमें कोई फालतू चीज न रखें. साथ ही बैठते समय पर्स को अपनी सामने की जेब या जैकेट में रख लें. ऐसा करने से कूल्हे पर जोर नहीं पड़ेगा और साइटिका नस सामान्य रूप से काम करती रहेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

