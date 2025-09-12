पहले पानी डालें या दूध? ये है चाय बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, स्वाद ऐसा कि रेस्टोरेंट की महंगी चाय भी फेल!

Chai Banane ka Sahi Tarika: लगभग हर भारतीय के दिन की शुरुआत एक प्याली चाय से होती है. अगर घर पर बनी चाय का स्वाद बिगड़ जाए तो पूरा दिन ही खराब लगने लगता है. कुछ लोग चाय बनाने में इतने माहिर होते हैं कि उनके हाथ की बनी चाय पीने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. आज हम आपको चाय बनाने का एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका स्वाद रेस्टोरेंट की महंगी चाय से कम नहीं होगा. आइए जानते हैं...



पहले पानी डालें या दूध?

सबसे बेहतरीन चाय बनाने के लिए आपको पतीले में पहले 2 कप पानी डालना होगा. इसके बाद आप उबलते पानी में चायपत्ती और मसाला डालें. विशेषज्ञों के अनुसार इससे चायपत्ती में मौजूद फ्लेवर पानी में सही से रिलीज होता है और स्वाद बढ़ता है. आप एक कप में आधा चम्मच चाय पत्ती के हिसाब से नाप ले सकते हैं. पानी को सही से उबालने के बाद उसमें दूध और चीनी डाल दें. इसके बाद चाय को थोड़ी देर अच्छे से पकाएं.

कितनी देर पकानी चाहिए चाय?

पतीले में सारी सामग्री डालने के बाद चाय को कम से कम 5-6 मिनट तक जरूर पकाना चाहिए. इससे चाय का स्वाद बढ़ता है और बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है.



किन गलतियों के कारण नहीं आता चाय का स्वाद?

अक्सर लोग पतीले में दूध को उबालने के बाद पानी और चाय पत्ती डालते हैं. इससे चाय के स्वाद में कच्चापन महसूस हो सकता है. इसके अलावा चायपत्ती को सबसे आखिर में ना डाले, इससे उसका फ्लेवर काफी कम आएगा.



चाय के मसाले में क्या-क्या इस्तेमाल करें?

अदरक, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, कश्मीरी सोंठ जैसे मसाले आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं.

