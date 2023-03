Tea: चाय के साथ पकौड़ा ही नहीं ये चीजें भी खाना खतरनाक, नहीं छोड़ेंगे आदत, तो होगा नुकसान

Never Intake these Foods With Tea: चाय के साथ पकौड़ा खाना एक लजीज कॉम्बिनेशन माना जाता है, वैसे तो ये चीजें सालोंभर खाई जाती हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इसका लुत्फ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है. भारत में टी लवर्स की तादाद काफी ज्यादा है, ये पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है. चाय पीने से तागजी मिलती है और नींद भाग जाती है. हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि चाय पीने के अपने नुकसान हैं, जैसे कब्ज और एसिडिटी का बढ़ना, चूंकि इसमें चीनी मिली होती है, तो डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी के साथ कुछ और चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है.