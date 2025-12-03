Advertisement
trendingNow13027158
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सर्दियों में ताकत का पावर हाउस है ये खास लड्डू, रोजाना खाने से शरीर में दिखने लगेंगे ये असर

Chana Dry Fruit Laddu Benefits: सर्दियां आते ही शरीर में कई तरह-तरह की परेशानियां भी आने लगती हैं. ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को भी खाते हैं आज आपको सर्दियों में शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए खास लड्डू के बारे में बताते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में ताकत का पावर हाउस है ये खास लड्डू, रोजाना खाने से शरीर में दिखने लगेंगे ये असर

Chana Dry Fruit Laddu Benefits:  जैसे-जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे कई सारी दिक्कतें शरीर में आती रहेगी. शरीर को ठंड से बचाने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए लोग कई सारी चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी सर्दियों में शरीर को भर-भरकर ताकत देना चाहते हैं, तो आपको बाहर की चीजों को खाना से बचना चाहिए, आपको हमेशा चना दाल और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाकर खाना चाहिए ये लड्डू अगर आप घर पर बनाकर रोज खाते हैं, तो कई सारे फायदे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. आइए आपको बताते हैं सर्दियां में इस खास लड्डू को खाने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.
 

चना दाल ड्राई फ्रूट्स लड्डू खाने के फायदे
 

1. मांसपेशियों को मजबूती

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप चना दाल ड्राई फ्रूट्स लड्डू को रोजाना खाना चाहते हैं, तो इसको आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं और इसको खाने से मांसपेशियों को गजब की मजबूती भी मिलती है.
 

2. नेचुरल गर्माहट

ठंड के मौसम में अगर आप अपने शरीर को नेचुरल गर्माहट हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना इस खास लड्डू को घर पर बनाकर खाना चाहिए. इसको आप 1-1 रोजाना खाना चाहिए.
 

3. पाचन

ठंड के मौसम में अगर आपका पाचन काफी ज्यादा बिगड़ गया है, तो आप इस खास तरह के चना दाल ड्राई फ्रूट्स लड्डू को घर पर बनाकर खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपका शरीर फौलादी बन जाएगा.
 

इसे भी पढ़ें:  सर्दियों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बनाएं सूप पाउडर, जानें रेसिपी!

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

chana dal and dry fruits ladduchana dry fruit laddu benefits

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे? सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, जिस पर विवाद हो गया
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया