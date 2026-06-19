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गर्मियों में चंदन लगाएं या मुल्तानी मिट्टी? आपकी स्किन के लिए क्या है बेस्ट

गर्मियों के मौसम में स्किन पर ऑयल आता है. पसीना और ऑयल की वजह से स्किन पर टैनिंग हो जाती है. ऐसे में चेहरा डल हो जाता है. त्वचा की देखभाल के लिए लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं. चंदन और मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं. आइए जानते हैं आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:06 PM IST
गर्मियों में चंदन लगाएं या मुल्तानी मिट्टी? आपकी स्किन के लिए क्या है बेस्ट

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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