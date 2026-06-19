गर्मियों के मौसम में स्किन पर ऑयल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है. गर्मियों में त्वचा की देखभाल के लिए लोग चेहरे पर चंदन या मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं. दोनों मिट्टी स्किन की देखभाल के लिए अच्छा माना जाता है. सालों के लोग चंदन और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए करते हैं.
हर इंसान की स्किन टाइप अलग होती है. ऐसे में किसी एक इंसान पर जो चीज सूट करती है जरूरी नहीं है कि वह चीज दूसरे इंसान पर भी उतनी ही सूट हो. गर्मियों के मौसम में जरूरी नहीं है कि दूसरे स्किन पर अच्छा रिजल्ट देने वाली मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन पर भी वैसा रिजल्ट दें, क्या पता आपकी स्किन पर चंदन पाउडर अच्छा रिजल्ट दे.
चंदन पाउडर का इस्तेमाल करने से स्किन को ठंडक मिलती है. गर्मियों में जब चेहरे लाल नजर आने लगता है. स्किन पर जलन, धूप नजर आने लगे तो चंदन पाउडर का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होता है. ऐसे में स्किन की जलन को कम करने के लिए चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
ड्राई स्किन वाले लोग चेहरे पर चंदन पाउडर लगा सकते हैं. जिन लोगों की स्किन खिंची-खिंची नजर आती हैं उनके लिए चंदन पाउडर बेहतर विकल्प हो सकता है.
जिन लोगों की स्किन सेंसेटिव हैं वो भी चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिन लोगों की स्किन लाल हो जाती है या फिर जलन महसूस होती है तो वह चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.
धूप में ज्यादा रहने के बाद चेहरे पर गर्मी या जलन महसूस होती है तो आप चंदन लगा सकते हैं. चंदन लगाने से स्किन पर राहत मिलता है.
मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल कम हो जाता है. इस वजह से गर्मियों में लोग मुल्तानी मिट्टी लगाना पसंद करते हैं.
अगर आपके चेहरे पर बार-बार ऑयल आता है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन पर जमा गंदगी और तेल हट जाएंगे.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.