वेट लॉस के लिए रोटी ना छोड़ें अनाज बदलें, गेहूं की रोटी छोड़ खाना शुरू करें ये अनाज

Best Grain For Weight Loss: बिगड़ती लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलती ओवरवेट की समस्या आम हो गई है. अगर आप भी ओवरवेट से परेशान हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एक बार अपनी रोटी का आटा चेंज करके देखें. चलिए जानते हैं गेहूं को छोड़कर और क्या हेल्दी ऑप्शन हो सकते हैं.

Dec 12, 2025, 03:07 PM IST
Best Grain For Weight Loss: कुछ लोग वेट लॉस जर्नी के दौरान डाइटिंग के नाम पर खाना ही छोड़ देते हैं, अगर आप सच में अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अनाज बदलने की जरूरत है. चलिए जानते हैं ऐसे कौन से विकल्प हैं जो स्वाद के साथ साथ वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करेंगे.

रागी का आटा
जब हम पौष्टिक रोटी या आहार की बात करते हैं तो रागी की बात जरूर होती है. रागी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है और आप जानते ही होंगे कि फाइबर लंबे समय तक पेट को भरा रखता है यानी रागी की रोटी खाने से लंबे समय तक खाने की छुट्टी हो जाती है इसके अलावा आप ओवरईटिंग से भी बच जाते हैं. सिर्फ फाइबर ही नहीं इसमें कैल्शियम की मात्रा भी काफी होती है जो आपकी बोन हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है.

बाजरे की रोटी
बाजरे की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका पाचन धीमी गति से होता है. ये भी पाचन को सुधारने का काम करते हैं. बाजरा गर्म होता है जो सर्दियों में बॉडी में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है. बाजरे की रोटी खाने से वजन नहीं बढ़ता है और ये बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है.

ज्वार
ज्वार की बात करें तो ये ग्लूटेन फ्री होता है और इसका पाचन भी आसान होता है. जिन लोगों को रोटी खाने के बाद पेट फूलना या पेट में भारीपन महसूस होने की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए ज्वार की रोटी काफी अच्छा विकल्प हो सकती है. इसके अलावा ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है जिससे फैट बर्न करने में आसानी होती है.

चना
जब बात प्रोटीन की आती है तो चने का नाम बढ़चढ़कर लिया जाता है. चने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है अगर आपको चने की रोटी बनाने में समस्या आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर बना सकते हैं. चने की रोटी बॉडी में भरा एक्स्ट्रा वाटर बाहर करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है.
अंडे की भी होती है एक्सपायरी डेट! इस्तेमाल करने से पहले करें ये टेस्ट, ऐसे रखें फ्रेश

इस बात का ध्यान रखें कि तुरंत अपना अनाज चेंज करने की कोशिश ना करें. पहले इन अनाज को गेहूं के साथ मिलाकर रोटी बनाएं और बाद में धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ाएं और गेहूं के आटे की मात्रा को घटाते रहें. ये डाइट चेंज करने से सबसे सरल तरीका है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

