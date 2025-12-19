किताब ने बदल दिया क्रिसमस का मतलब! चार्ल्स डिकेन्स की कहानी ने इसे बनाया इंसानियत का त्योहार

क्रिसमस को आज लोग शांति, प्यार और खुशियों के त्योहार के रूप में मनाते हैं. इस दिन लोग और खास कर के बच्चे परिवार के साथ समय बिताना और तरह-तरह की चीजें खाना बेहद पसंद करते हैं. क्रिसमस के दिन लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं. पर क्या आपको पता है कि क्रिसमस को इंसानियत से जोड़ने में एक किताब की बहुत बड़ी भूमिका रही है.
Trending Photos
हर साल 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं. इस दिन लोग एक दूसरे को तरह-तरह के गिफ्ट्स देते हैं साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं. पर क्या आपको पता है कि एक पतली सी किताब ने क्रिसमस को इंसानियत का त्योहार बना दिया. 19 दिसंबर 1843 को लंदन में चार्ल्स डिकेन्स की किताब ‘ए क्रिसमस कैरोल’ प्रकाशित हुई थी पर उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी कहानी आने वाले सालों में क्रिसमस को देखने और मनाने का नजरिया ही बदल देगी.
ऐसे शुरू हुई कहानी
उस दौर में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी. कारखानों की चिमनियों से उठता धुआं, शहरों में बढ़ती गरीबी, बच्चों से कराया जा रहा श्रम, और अमीर–गरीब के बीच गहराती खाई ब्रिटेन की सच्चाई बन चुकी थी. डिकेन्स इन हालातों को बहुत करीब से देख चुके थे और इसी अनुभव से उन्होंने अपनी इस कहानी को जन्म दिया. इस किताब का मुख्य किरदार है एबेनेजर स्क्रूज जो बहुत कंजूस और पैसों का भूखा इंसान है. उसे क्रिसमस से नफरत है और वो गरीबों की मदद को बेकार मानता है और रिश्तों को समय की बर्बादी समझता है. स्क्रूज के जरिए डिकेन्स ने उस समाज की सच्चाई दिखाई जो तरक्की की दौड़ में इंसानियत भूल रहा था. पर ये किताब सिर्फ आलोचना नहीं थी, बल्कि बदलाव की उम्मीद भी थी.
ऐसे बदला स्क्रूज का मन
कहानी में क्रिसमस की एक रात स्क्रूज के सामने तीन आत्माएं आती हैं जो उसे उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाती हैं. ये सफर उसे ये समझने पर मजबूर करता है कि उसके फैसलों का असर न सिर्फ दूसरों पर बल्कि उसकी अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है. भविष्य की डरावनी सच्चाई देखकर स्क्रूज का दिल बदल जाता है और वो एक दयालु इंसान बन जाता है. यही मोड़ इस कहानी को खास बनाता है और ये संदेश देता है कि इंसान कभी भी बदल सकता है.
क्रिसमस का प्रतीक
दिलचस्प बात ये है कि डिकेन्स ने यह किताब सिर्फ छह हफ्तों में लिखी थी. उस समय वे खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे फिर भी उन्होंने किताब की कीमत कम रखी ताकि आम जनता इसे आसानी से खरीद सके. धीरे धीरे ‘ए क्रिसमस कैरोल’ सिर्फ एक किताब नहीं रही बल्कि क्रिसमस का प्रतीक बन गई.
चार्ल्स डिकेन्स की कहानी
इतिहासकार मानते हैं कि आज जो आधुनिक क्रिसमस हम देखते हैं जिसमें परिवार साथ आते हैं गरीबों की मदद की जाती है और दया करुणा को महत्व दिया जाता है उसके पीछे इस कहानी का बड़ा योगदान है. आज भी बहुत से फिल्मों, नाटकों और टीवी शोज में इस कहानी को अलग अंदाज में पेश किया जाता है.
इनपुट-आईएएनएस