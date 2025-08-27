Spectacle Cleaning Tips: चश्मे से हो गए हैं दाग-धब्बे, धुंधला हुआ दिखना? इन 4 देसी नुस्खों से कर लें साफ

How to remove stains on glasses: अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसे नियमित रूप से साफ़ करना ज़रूरी होता है. ऐसा न करने पर धुंधले और गंदे लेंस आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर कर सकते हैं. साथ ही किसी चीज को देखने या पढ़ने में भी आपको परेशानी हो सकती है. आमतौर पर लोग चश्मे के लेंस को किसी भी पानी से धो लेते हैं या कपड़े से पोंछ लेते हैं. लेकिन यह सही तरीका नहीं है. ऐसा करने से आपके चश्मा जल्दी खराब हो सकता है. आज हम आपको चश्मे की सफाई के आसान और असरदार घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने चश्मों के लेंस को पहले की तरह साफ और बेदाग बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे टिप्स क्या हैं?

चश्मे को साफ करने के घरेलू टिप्स

माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ़ करें

चश्मे को साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा बेहतरीन विकल्प होता है. यह लेंस को खरोंच आए बिना उस पर जमे दाग-धब्बों को आसानी से हटा देता है. इस कपड़े को हमेशा अपने चश्मा कवर में रखना चाहिए और चश्मा पहनने से पहले उसे इसे साफ करना चाहिए.

गुनगुने पानी और साबुन का घोल

काफी लोग अपने चश्मे को साफ करने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं. इससे चश्मा साफ तो हो सकता है लेकिन यह प्रभावी तरीका नहीं है. इसके बजाय आप आधे कप गुनगुने पानी में जरा सी साबुन घोल लें. फिर उस घोल को लेंस पर डाल लें. इसके बाद मुलायम, साफ कपड़े से धीरे-धीरे लेंस को रगड़े बिना उस घोल को हटा दें. आपका लेंस चमक जाएगा.

डिस्टिल्ड वॉटर और विच हेज़ल मिक्स

चश्मे के लेंस को तुरत-फुरत साफ करने का यह कामयाब नुस्खा है. इसके लिए आप डिस्टिल्ड वॉटर और विच हेज़ल को बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बना लें. फिर इस स्प्रे को बोतल में डालकर लेंस पर हल्के से स्प्रे करें. इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ लें. ऐसा करने से लेंस पर जमी सारी धूल-मिट्टी साफ हो जाती है.

अल्कोहल और डिशवॉशिंग लिक्विड स्प्रे

अगर आपके लेंस पर चिपचिपे या जिद्दी दाग लग गए हों तो उसके लिए अल्कोहल और डिशवॉशिंग लिक्विड स्प्रे का इस्तेमाल करना सही रहता है. इसे यूज करने के लिए आप रबिंग अल्कोहल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड डालें. इसके बाद उस स्प्रे को बोतल में भरकर लेंस पर लगाए. फिर एक साफ कपड़े से धीरे-धीरे उसे पोंछ लें. इससे लेंस नए की तरह चमक उठेगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.