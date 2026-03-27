दिल्ली के इन बाजारों में आसानी से मिल जाती है सस्ती जींस, 400 रुपये में मिल जाएगी ब्रांडेड पैंट

जींस एक ऐसा आउटफिट है जिसे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं. जींस में स्टाइलिश लुक भी मिलता है. दिल्ली में ऐसे कई मार्केट हैं जहां आपको आसानी से सस्ते दाम में कपड़े मिल सकते हैं. आप आसानी से ब्रांडेड जींस सस्ते में खरीद सकते हैं. लड़कियों के बीच ये मार्केट काफी पॉपुलर है. आपको ब्रांडेड जींस पहनना पसंद है लेकिन आपकी जेब पर बोझ ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप दिल्ली की इन मार्केट से 400 रुपये में जींस खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं उन मार्केट के बारे में जहां आपको सस्ते दाम में जींस मिल जाएगी.

करोल बाग टैंक रोड

करोल बाग टैंक रोड जींस की बड़ी मार्केट है. इस मार्केट में आपको थोक भाव में आसानी से जींस मिल जाएगी. अधिकतर दुकानदार यहीं से थोक के भाव में जींस खरीदते हैं. आपको यहां पर 300 से 400 रुपये के बीच जींस मिल सकती है. आपको यहां कम कीमत में ब्रांडेड जींस मिल जाएगी.

महिपालपुर

महिपालपुर में कई ब्रांड के आउटलेट मौजूद हैं. आपको यहां पर ब्रांडेड जींस फैक्ट्री की कीमत पर मिल जाएगी. यहां पर अक्सर बड़े-बड़े ब्रांड की जींस पर सेल लगी रहती है. आप यहां पर 50 से 60 फीसदी कम कीमत पर ब्रांडेड जींस खरीद सकते हैं.

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तुगलकाबाद

तुगलकाबाद में आपको आसानी से ब्रांडेड जींस मिल जाएगी. यहां पर कई फैक्टरियां हैं जो बड़े ब्रांड की क्लोथिंग मैटिरियल बनाती हैं. आप यहां से जारा जैसे ब्रांड की जींस लें सकते हैं. सस्ती जींस खरीदने के लिए आप इस मार्केट में जा सकती है.

मोहन सिंह पैलेस

कनॉट प्लेस के मोहन सिंह पैलेस मार्केट में आप सस्ती जींस खरीद सकती हैं. कॉलेज और ऑफिस जाने वाली लड़कियों को यहां पर आसानी से सस्ते दाम में ब्रांडेंड जींस मिल सकती है. इस मार्केट में विदेशी लोग भी आते हैं, ऐसे में आपको सस्ती जींस लेने मोलभाव करना पड़ेगा.

कालिंदी कुंज

दिल्ली के कालिंदी कुंज में कई दुकाने हैं, जहां पर आपको ब्रांडेड जींस में सेल मिल जाएगी. आप इन दुकानों से 50 फीसदी कम कीमत में जींस खरीद सकते हैं .