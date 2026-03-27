Advertisement
trendingNow13156085
Hindi Newsलाइफस्टाइलदिल्ली के इन बाजारों में आसानी से मिल जाती है सस्ती जींस, 400 रुपये में मिल जाएगी ब्रांडेड पैंट

दिल्ली के इन बाजारों में आसानी से मिल जाती है सस्ती जींस, 400 रुपये में मिल जाएगी ब्रांडेड पैंट

सस्ते दाम में ब्रांडेड जींस खरीदना चाहते हैं तो आप दिल्ली की इन मार्केट में जा सकते हैं. दिल्ली की इन मार्केट में आपको सस्ते में ब्रांडेड जींस मिल जाएगी. आइए जानते हैं उन मार्केट के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली के इन बाजारों में आसानी से मिल जाती है सस्ती जींस, 400 रुपये में मिल जाएगी ब्रांडेड पैंट

जींस एक ऐसा आउटफिट है जिसे आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकते हैं. जींस में स्टाइलिश लुक भी मिलता है. दिल्ली में ऐसे कई मार्केट हैं जहां आपको आसानी से सस्ते दाम में कपड़े मिल सकते हैं. आप आसानी से ब्रांडेड जींस सस्ते में खरीद सकते हैं. लड़कियों के बीच ये मार्केट काफी पॉपुलर है. आपको ब्रांडेड जींस पहनना पसंद है लेकिन आपकी जेब पर बोझ ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप दिल्ली की इन मार्केट से 400 रुपये में जींस खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं उन मार्केट के बारे में जहां आपको सस्ते दाम में जींस मिल जाएगी. 

करोल बाग टैंक रोड 
करोल बाग टैंक रोड जींस की बड़ी मार्केट है. इस मार्केट में आपको थोक भाव में आसानी से जींस मिल जाएगी. अधिकतर दुकानदार यहीं से थोक के भाव में जींस खरीदते हैं. आपको यहां पर 300 से 400 रुपये के बीच जींस मिल सकती है. आपको यहां कम कीमत में ब्रांडेड जींस मिल जाएगी. 

महिपालपुर 
महिपालपुर में कई ब्रांड के आउटलेट मौजूद हैं. आपको यहां पर ब्रांडेड जींस फैक्ट्री की कीमत पर मिल जाएगी. यहां पर अक्सर बड़े-बड़े ब्रांड की जींस पर सेल लगी रहती है. आप यहां पर 50 से 60 फीसदी कम कीमत पर ब्रांडेड जींस खरीद सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुगलकाबाद 
तुगलकाबाद में आपको आसानी से ब्रांडेड जींस मिल जाएगी. यहां पर कई फैक्टरियां हैं जो बड़े ब्रांड की क्लोथिंग मैटिरियल बनाती हैं. आप यहां से जारा जैसे ब्रांड की जींस लें सकते हैं. सस्ती जींस खरीदने के लिए आप इस मार्केट में जा सकती है. 

मोहन सिंह पैलेस 
कनॉट प्लेस के मोहन सिंह पैलेस मार्केट में आप सस्ती जींस खरीद सकती हैं. कॉलेज और ऑफिस जाने वाली लड़कियों को यहां पर आसानी से सस्ते दाम में ब्रांडेंड जींस मिल सकती है. इस मार्केट में विदेशी लोग भी आते हैं, ऐसे में आपको सस्ती जींस लेने मोलभाव करना पड़ेगा. 

कालिंदी कुंज 
दिल्ली के कालिंदी कुंज में कई दुकाने हैं, जहां पर आपको ब्रांडेड जींस में सेल मिल जाएगी. आप इन दुकानों से 50 फीसदी कम कीमत में जींस खरीद सकते हैं . 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleMarkets

Trending news

कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 7 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 7 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Press Briefing
लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार: केंद्र सरकार
Narendra Modi News LIVE: राज्यों में पैनिक न फैलने दें, हालात पूरी तरह नियंत्रण में; मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले मोदी
PM Modi
Narendra Modi News LIVE: राज्यों में पैनिक न फैलने दें, हालात पूरी तरह नियंत्रण में; मुख्यमंत्रियों संग बैठक में बोले मोदी
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
sonia gandhi
सोनिया गांधी की हालत बेहतर, डॉक्टर बोले- जल्द में मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की
Jammu Kashmir
जितनी भी निंदा की जाए... ईरान पर US के हमले की उमर अब्दुल्ला ने कड़ी आलोचना की