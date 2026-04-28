Advertisement
trendingNow13196486
Hindi Newsलाइफस्टाइलमात्र 150 रुपये में मिल जाएगी सिल्क साड़ी, बस इन 3 मार्केट में लगा लें एक चक्कर

मात्र 150 रुपये में मिल जाएगी सिल्क साड़ी, बस इन 3 मार्केट में लगा लें एक चक्कर

सिल्क साड़ी काफी महंगी आती है. लेकिन आप सस्ते दाम में आसानी से सिंथेटिक सिल्क साड़ी खरीद सकती हैं. मात्र 150 में आप सिंथेटिक सिल्क साड़ी खरीद सकती हैं. आइए जानते हैं किस माकेट में आपको सस्ती सिंथेटिक सिल्क साड़ी मिलेगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मात्र 150 रुपये में मिल जाएगी सिल्क साड़ी, बस इन 3 मार्केट में लगा लें एक चक्कर

साड़ियां काफी महंगी आती है. क्या आप जानती हैं भारत में कई ऐसी मार्केट हैं जहां आपको सस्ते दाम में साड़ी मिल सकती है. इस मार्केट में आप अच्छी से अच्छी साड़ी को कम दाम में खरीद सकती हैं. मात्र 150 रुपये में आप कम कीमत पर सिल्क, कॉटन और डेली वियर की साड़ियां खरीद सकती है. चलिए जानते हैं भारत के उन बाजार के बारे में जहां आपको कम दाम में साड़ी आसानी से मिल जाएगी. 

चांदनी चौक- दिल्ली 

दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट काफी सस्ती है. दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली हेमा गोस्वामी ने बताया है कि दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट काफी सस्ती है. आप वहां से कम दाम में अच्छी साड़ी खरीद सकते हैं. चांदनी चौक मार्केट में आपको आसानी से सिल्क, कॉटन और बनारसी साड़ी मिल सकती है. यहां पर आप 500 रुपये में अच्छी साड़ी खरीद सकते हैं. दिल्ली चांदनी चौक मार्केट आप मेट्रो से आसानी से पहुंच सकते हैं. 

बुर्रा बाजार कोलकाता 

कोलकाता के बुर्रा बाजार में होलसेल साड़ियों की मार्केट है. इस मार्केट में आपको कॉटन, सिल्क, हैंडलूम, सिंथेटिक, पार्टी वियर, बांधनी और वेडिंग साड़ी कम कीमत में मिल जाएगी. थोक मार्केट की वजह से यहां पर आप 150 रुपये में भी साड़ी खरीद सकते हैं. सस्ती साड़ियों के लिए यह मार्केट एकदम परफेक्ट है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंगलदास मार्केट मुंबई 

मुंबई की मंगलदास मार्केट में आपको साड़ियों की 30 से ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी. इस मार्केट में आपको जॉर्जेट, सिल्क, कॉटन, बनारसी, प्रिंटेड, ऑफिस वियर और वेडिंग साड़ियों की कई वैरायटी आसानी से मिल जाएगी. इस मार्केट में आप सस्ते दाम पर अच्छी साड़ी खरीद सकती हैं. 

सूरत मार्केट

गुजरात के सूरज मार्केट में आपको कम दाम पर साड़ी मिल जाएगी. देशभर में साड़ी सूरज की मार्केट से ही जाती है. इस मार्केट में आपको हर तरह की साड़ी कम दाम में मिल सकती है. सिंथेटिक सिल्क साड़ी भी आप कम दाम में आसानी से खरीद सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

lifestyleFashion

Trending news

आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
IMD
आंधी तो आई पर राहत न लाई... लू के टॉर्चर से फूला उत्तर भारत का दम
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
S-400
फिर भारत आ रहा PAK की नाक में दम करने वाला 'ब्रह्मास्त्र', रूस से हुआ रवाना
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
Supreme Court
डिजिटल अरेस्ट पर कड़ा प्रहार, 4 महीने में कितने व्हाट्सएप अकाउंट बैन; सरकार ने बताया
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
Strait of Hormuz
US की नाकाबंदी, फिर भी तेल-गैस लेकर भारत आ गए जहाज, क्या कोई सीक्रेट रास्ता है?
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
Gujarat Elections
गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद BJP ने खोई सत्ता तो कहीं AIMIM ने मारी बाजी
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
aap
अब दो लोकसभा सांसद छोड़ेंगे केजरीवाल का साथ? पंजाब में दिग्गज नेता के दावे से हलचल
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
Gujarat local body election result
गुजरात चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले IPS हार गए
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
Kolhapur
प्यार, वीडियो और धमकी? बेनकाब हुआ शाहिद का लव ट्रैप! कई लड़कियों को बनाया निशाना
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
mumbai
धर्म पूछकर अटैक...! गार्ड्स पर जुबैर ने किया हमला, ATS लोन वुल्फ एंगल से कर रही जांच
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात
tej pratap yadav news
बाबा, मेरा राजनीतिक देख लीजिएगा...तेज प्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री से कही दिल की बात