मात्र 150 रुपये में मिल जाएगी सिल्क साड़ी, बस इन 3 मार्केट में लगा लें एक चक्कर

साड़ियां काफी महंगी आती है. क्या आप जानती हैं भारत में कई ऐसी मार्केट हैं जहां आपको सस्ते दाम में साड़ी मिल सकती है. इस मार्केट में आप अच्छी से अच्छी साड़ी को कम दाम में खरीद सकती हैं. मात्र 150 रुपये में आप कम कीमत पर सिल्क, कॉटन और डेली वियर की साड़ियां खरीद सकती है. चलिए जानते हैं भारत के उन बाजार के बारे में जहां आपको कम दाम में साड़ी आसानी से मिल जाएगी.

चांदनी चौक- दिल्ली

दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट काफी सस्ती है. दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली हेमा गोस्वामी ने बताया है कि दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट काफी सस्ती है. आप वहां से कम दाम में अच्छी साड़ी खरीद सकते हैं. चांदनी चौक मार्केट में आपको आसानी से सिल्क, कॉटन और बनारसी साड़ी मिल सकती है. यहां पर आप 500 रुपये में अच्छी साड़ी खरीद सकते हैं. दिल्ली चांदनी चौक मार्केट आप मेट्रो से आसानी से पहुंच सकते हैं.

बुर्रा बाजार कोलकाता

कोलकाता के बुर्रा बाजार में होलसेल साड़ियों की मार्केट है. इस मार्केट में आपको कॉटन, सिल्क, हैंडलूम, सिंथेटिक, पार्टी वियर, बांधनी और वेडिंग साड़ी कम कीमत में मिल जाएगी. थोक मार्केट की वजह से यहां पर आप 150 रुपये में भी साड़ी खरीद सकते हैं. सस्ती साड़ियों के लिए यह मार्केट एकदम परफेक्ट है.

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मंगलदास मार्केट मुंबई

मुंबई की मंगलदास मार्केट में आपको साड़ियों की 30 से ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी. इस मार्केट में आपको जॉर्जेट, सिल्क, कॉटन, बनारसी, प्रिंटेड, ऑफिस वियर और वेडिंग साड़ियों की कई वैरायटी आसानी से मिल जाएगी. इस मार्केट में आप सस्ते दाम पर अच्छी साड़ी खरीद सकती हैं.

सूरत मार्केट

गुजरात के सूरज मार्केट में आपको कम दाम पर साड़ी मिल जाएगी. देशभर में साड़ी सूरज की मार्केट से ही जाती है. इस मार्केट में आपको हर तरह की साड़ी कम दाम में मिल सकती है. सिंथेटिक सिल्क साड़ी भी आप कम दाम में आसानी से खरीद सकते हैं.