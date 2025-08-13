उठते ही फोन देखने की आदत दिमाग पर पड़ सकती है भारी! संभल जाएं वर्ना पड़ सकते हैं लेने के देने
Advertisement
trendingNow12878249
Hindi Newsलाइफस्टाइल

उठते ही फोन देखने की आदत दिमाग पर पड़ सकती है भारी! संभल जाएं वर्ना पड़ सकते हैं लेने के देने

आजकल बहुत लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखने लगते हैं. यह आदत सुनने में तो आम लगती है लेकिन इसका असर आपके दिमाग को प्रभावित कर सकता है. सुबह-सुबह फोन देखना आपके सोचने-समझने की ताकत को कमजोर कर सकता है और स्ट्रेस बढ़ा सकता है. अगर समय रहते आप इस आदत को नहीं संभालेंगे तो इसके गंभीर नुकसान हो सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उठते ही फोन देखने की आदत दिमाग पर पड़ सकती है भारी! संभल जाएं वर्ना पड़ सकते हैं लेने के देने

Smartphone Addiction: आजकल सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखने की आदत बहुत आम होती जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके दिमाग और मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है? सुबह-सुबह फोन पर स्क्रीन टाइम बढ़ने से सिरदर्द, स्ट्रेस और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए अगर आप भी सुबह उठते ही फोन देखते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि सुबह-सुबह फोन देखने की आदत आपके सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है.

दिमाग पर असर पड़ता है
अगर आप भी सुबह उठते ही फोन पर लग जाते हैं तो यह आदत आपके दिमाग के लिए बिलकुल सही नहीं है. उठते ही तुरंत फोन चेक करने से आपके दिमाग को आराम नहीं मिलता. सुबह उठने के बाद दिमाग को धीरे-धीरे दिन की शुरुआत करने दें. अचानक फोन के इस्तेमाल और मैसेजेज की भरमार से दिमाग थक सकता है और आपकी सोचने-समझने की क्षमता कम हो सकती है.

स्ट्रेस की हो सकती है समस्या

जब आप सुबह उठते ही फोन चलाते हैं तो वहां कई तरह की नोटिफिकेशन आ जाती हैं. इनमें से कुछ काम के मैसेज, सोशल मीडिया के अपडेट या खबरें हो सकती हैं. ये सब मिलकर आपके मन में तनाव पैदा कर सकते हैं और आप सुबह-सुबह ही इससे परेशान महसूस कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि सुबह उठते ही फोन यूज करने से बचें.

आंखों को नुकसान
सुबह-सुबह जब आपकी आंखें अभी आराम की हालत में होती हैं, तब तेज रोशनी वाली फोन की स्क्रीन देखने से आपकी आंखों में दर्द या सूखापन जैसी समस्या हो सकती है. इससे सिरदर्द भी हो सकता है और आपकी आंखों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

लत सकती है लत
उठते ही बार-बार फोन देखने की आदत एक तरह की लत बन जाती है. आपका दिमाग नोटिफिकेशन देखकर अच्छा महसूस करता है और फिर बार-बार फोन चलाने का मन करता है. इससे आपके फोकस करने की क्षमता कम हो सकती है.

ध्यान भटकता है
फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने से आपका ध्यान कहीं एक जगह नहीं लग पाता है और भटक जाता है. इससे आप अपने जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते और दिन की शुरुआत में ही देर हो सकती है.

स्लीप साइकिल पर पड़ता है बुरा असर

अगर आप भी सोने से पहले और बाद में फोन देखते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है. सोने से पहले और उठते ही फोन परलगे रहने से  आपकी स्लीप साइकिल खराब हो सकती है. स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन बनने में बाधा डालती है. इससे आपके लिए सो पाना कठिन हो सकता है और नींद न पूरी होने के कारण बेचैनी और थकान जैसी समस्या होना आम बात है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

TAGS

smartphone addiction side effectsbad habits for mental health

Trending news

15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
;