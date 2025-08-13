उठते ही फोन देखने की आदत दिमाग पर पड़ सकती है भारी! संभल जाएं वर्ना पड़ सकते हैं लेने के देने

Smartphone Addiction: आजकल सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखने की आदत बहुत आम होती जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके दिमाग और मेंटल हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है? सुबह-सुबह फोन पर स्क्रीन टाइम बढ़ने से सिरदर्द, स्ट्रेस और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए अगर आप भी सुबह उठते ही फोन देखते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि सुबह-सुबह फोन देखने की आदत आपके सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है.

दिमाग पर असर पड़ता है

अगर आप भी सुबह उठते ही फोन पर लग जाते हैं तो यह आदत आपके दिमाग के लिए बिलकुल सही नहीं है. उठते ही तुरंत फोन चेक करने से आपके दिमाग को आराम नहीं मिलता. सुबह उठने के बाद दिमाग को धीरे-धीरे दिन की शुरुआत करने दें. अचानक फोन के इस्तेमाल और मैसेजेज की भरमार से दिमाग थक सकता है और आपकी सोचने-समझने की क्षमता कम हो सकती है.

स्ट्रेस की हो सकती है समस्या

जब आप सुबह उठते ही फोन चलाते हैं तो वहां कई तरह की नोटिफिकेशन आ जाती हैं. इनमें से कुछ काम के मैसेज, सोशल मीडिया के अपडेट या खबरें हो सकती हैं. ये सब मिलकर आपके मन में तनाव पैदा कर सकते हैं और आप सुबह-सुबह ही इससे परेशान महसूस कर सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि सुबह उठते ही फोन यूज करने से बचें.

आंखों को नुकसान

सुबह-सुबह जब आपकी आंखें अभी आराम की हालत में होती हैं, तब तेज रोशनी वाली फोन की स्क्रीन देखने से आपकी आंखों में दर्द या सूखापन जैसी समस्या हो सकती है. इससे सिरदर्द भी हो सकता है और आपकी आंखों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

लत सकती है लत

उठते ही बार-बार फोन देखने की आदत एक तरह की लत बन जाती है. आपका दिमाग नोटिफिकेशन देखकर अच्छा महसूस करता है और फिर बार-बार फोन चलाने का मन करता है. इससे आपके फोकस करने की क्षमता कम हो सकती है.

ध्यान भटकता है

फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने से आपका ध्यान कहीं एक जगह नहीं लग पाता है और भटक जाता है. इससे आप अपने जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते और दिन की शुरुआत में ही देर हो सकती है.

स्लीप साइकिल पर पड़ता है बुरा असर

अगर आप भी सोने से पहले और बाद में फोन देखते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है. सोने से पहले और उठते ही फोन परलगे रहने से आपकी स्लीप साइकिल खराब हो सकती है. स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन बनने में बाधा डालती है. इससे आपके लिए सो पाना कठिन हो सकता है और नींद न पूरी होने के कारण बेचैनी और थकान जैसी समस्या होना आम बात है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.