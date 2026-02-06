Advertisement
डर के साए में जिंदगी! जब खुशी से भी होने लगता है भय, तो हो सकते हैं ये Cherophobia के लक्षण

डर के साए में जिंदगी! जब खुशी से भी होने लगता है भय, तो हो सकते हैं ये Cherophobia के लक्षण

Cherophobia: जिंदगी में खुश रहना हर इंसान की चाह होती है लेकिन कुछ लोगों के लिए खुशी भी डर का कारण बन जाती है. उन्हें लगता है कि ज्यादा खुश होने के बाद कुछ बुरा जरूर होगा. आजकल ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे लोग अच्छे पल आते ही घबरा जाते हैं और खुद को पीछे खींच लेते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:46 PM IST
डर के साए में जिंदगी! जब खुशी से भी होने लगता है भय, तो हो सकते हैं ये Cherophobia के लक्षण

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोग अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं. ऐसे में लोग कई तरह की मानसिक बीमारियों में फस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है. कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुशी से ही डर लगने लगता है. जिंदगी में हर इंसान खुश रहना चाहता है पर जब खुशी से ही डर लगने लगे तो जिंदगी किसी डरावने सपने की तरह लगने लगती है. बहुत से लोगों को ऐसा लगता रहता है कि वो ज्यादा खुख होंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा जिस वजह से वो खुशी के पल में भी घबराए से रहते हैं. इस अजीब सी मानसिक स्थिति को Cherophobia कहा जाता है. ये कोई आम डर नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या हो सकती है. समय रहते इसके संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है वरना ये लोगों को डिप्रेशन की ओर भी ले जाती है.

चेरोफोबिया क्या है
चेरोफोबिया का मतलब होता है खुशी का डर या खुशी से डर. इस स्थिति में इंसान जानबूझकर खुश रहने से बचता है. जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है तो उसे बेचैनी महसूस होने लगती है. कई बार लोग खुद से कहते हैं कि ज्यादा खुश होना ठीक नहीं है. उसके मन में यह डर बैठा होता है कि खुशी के बाद दुख जरूर आएगा जिस वजह से वो खुश नहीं होना चाहते हैं. 

क्या हैं चेरोफोबिया के लक्षण
इस समस्या का एक बड़ा लक्षण है अच्छे मौकों से दूरी बनाना. जब भी किसी खास पल का जश्न होता है तो लोग खुद को अलग कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि अगर वो खुश होंगे तो बाद में ज्यादा दर्द होगा. इसलिए वो पहले ही पीछे हट जाते हैं. कई बार लोगों में छोटी सी सफलता भी डर पैदा कर देती है. इंसान सोचने लगता है कि अब कुछ गलत होगा. ये सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है और दिमाग हमेशा हर चीज में नेगेटिव साइड ढूंढने लगता है.

खुद को दोष
कई बार जब इंसान खुश महसूस करता है तो उसे गिल्ट होने लगता है. उसे लगता है कि वो खुशी के लायक नहीं है. यह भावना आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और धीरे धीरे लोगों को डिप्रेशन की ओर धकेल देती है. कई बार लोग बिना किसी वजह के टेंशन लेते रहते हैं. भले ही उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो फिर भी दिमाग शांत नहीं रहता. हर अच्छे पल के बीच डर छिपा रहता है. ये चिंता नींद और रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करती है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

