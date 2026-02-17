Advertisement
रोजाना सुबह बासी मुंह चबा लें ये हरी चीज, तनाव को कम करने के साथ-साथ मुंह की बदबू से भी मिलेगा छुटकारा

रोजाना सुबह बासी मुंह चबा लें ये हरी चीज, तनाव को कम करने के साथ-साथ मुंह की बदबू से भी मिलेगा छुटकारा

Green Cardamom Benefits: हरी इलायची आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको सुबह-सुबह बासी मुंह चबाते है, तो गजब के फायदे आपको मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:24 AM IST
रोजाना सुबह बासी मुंह चबा लें ये हरी चीज, तनाव को कम करने के साथ-साथ मुंह की बदबू से भी मिलेगा छुटकारा

Green Cardamom Benefits:  किचन में रखी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हरी इलायची खाने के साथ-साथ स्वाद को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं. अगर आप रोजाना सुबह बासी मुंह हरी इलायची को चबाते हैं, तो कई सारे फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं. गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की दिक्कत से भी बचाव हो सकता है. छोटी-सी खुशबूदार इलायची आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप इसको चबाने के फायदे नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं. 
 

रोजाना हरी इलायची को चबाने के फायदे
 

1. मुंह की बदबू से छुटकारा

अगर आप रोजाना बासी मुंह हरी इलायची को चबाते हैं, तो मुंह की बदबू से छुटकारा आप पा सकते हैं. सांसों को तरोताजा करके एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया को खत्म करके बदबू को दूर करता है.
 

2. पाचन में सुधार

हरी इलायची आपके पाचन में सुधार करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में आपकी मदद करते हैं. पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी ये मददगार है. गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी आपको राहत दिलाता है.
 

3. नींद की समस्याएं

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो नींद ना आने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते  हैं. अगर आप भी नींद की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप इलायची को सुबह बासी मुंह और रात में डिनर करने के बाद भी चबा सकते हैं.
 

4. वजन घटाने

आपको बता दें छोटी हरी इलायची बढ़ते वजन को तेजी से कम करने में मददगार साबित होती है. अगर आप रोजाना इसको चाबते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं.  शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी ये आपकी मदद करते हैं.
 

5. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल

हरी इलायची ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी आपकी मदद करती है.  इलायची में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं. ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है.
 

 

ये भी पढे़ंः ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए ब्रेकफास्ट में शामिल करें ये चीजें, पेट रहेगा हैप्पी
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

