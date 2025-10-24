खरना का प्रसाद इसी खास लकड़ी में क्यों पकाया जाता है? जानें इसके पीछे का महत्व

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है. 4 दिन का ये पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. इस पर्व में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उसासना की जाती है. इस पर्व के हर दिन का अपना-अपना महत्व होता है. वहीं इसकी शुरुआत 'नहाय खाय' से होती है, और दूसरे दिन 'खरना' मनाया जाता है. इस बेहद पवित्र होता है और इन दिन छठ व्रती खास प्रसाद बनाते हैं, एक मिट्टी के चूल्हे में एक खास तरह की लकड़ी से ही पकाया जाता है, जो है आम की लकड़ी. इस खबर में हम आपको इस पर्व के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आम की लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

खरना का महत्व

छठ पूजा के दूसरे दिन को 'खरना' कहा जाता है, जिसका मतलब है 'शुद्धता और पवित्रता'. इस दिन छठ करने वाले लोग पूरे दिन निर्जला रहते हैं और शाम को स्नान कर, साफ-सुथरे कपड़े पहन कर पूजा करते हैं. ऐसी मानयता है कि इसी दिन छठी मैया घर में प्रवेश करती हैं, ऐसे में छठ व्रती और उनका परिवार घर के पूरे माहोल को शुद्ध और सात्विक रखते हैं.

आम की लकड़ी का इस्तेमाल क्यों होता है?

खरना के दिन छठ व्रती एक खास तरह का प्रसाद बनाते हैं, गजब की बात ये है कि इस प्रसाद को नए मिट्टी के चूल्हे में केवल आम की लकड़ी जलाकर ही बनाई जाती है. ऐसा मानते हैं कि आम की लकड़ी सात्विक और पवित्र होती है और इससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है. ये भी मानते हैं कि छठी मैया को आम का पेड़ बहुत खास होता है, इसलिए इसकी ही लकड़ी से प्रसाद पकाया जाता है. आपको बता दें, पीपल या बरगद जैसे पेड़ों की लकड़ी के धुएं को पूजा के लिए अशुद्ध माना जाता है, इसके अलावा आम की लकड़ी से बना प्रसाद घर में पॉजिटिव एनर्जी और समृद्धि लाता है.

ऐसे होती है खरना की पूजा

खरना में शाम के समय छठ व्रती महिलाएं आम की लकड़ी से जलाए गए नए चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाती हैं. इसे पीतल के बर्तन में रखा पकाया जाता है. इसके अलावाल गेहूं के आटे की रोटी, ठेकुआ और फल भी प्रसाद में शामिल होते हैं. इस प्रसाद को सबसे पहले छठी मैया औ सूर्य देव को भोज लगाया जाता है, उसके बाद सुबह निर्जाला व्रत रखी महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं. आपको बता दें, खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ करने वाले लोग अगले 36 घंटे तक बिना जल और खाना के निर्जला व्रत रखते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.