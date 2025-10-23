Advertisement
बिना पानी 36 घंटे का निर्जला व्रत? छठ में बिल्कुल भी नहीं होगी थकान या कमजोरी, बस 2-3 दिन पहले से शुरू कर दें ये काम

Chhath Puja Nirjala Fasting Tips: छठ पूजा का उपवास बहुत ही ज्यादा कठिन और पवित्र होता है. 4 दिनों के पर्व में 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है, जिसके कारण शरीर में कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. लेकिन कुछ आसान उपायों को फॉलो करके आप छठ के निर्जला व्रत को अच्छे से पूरा कर सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:40 PM IST
What to Eat Before Nirjala Vrat: भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में एक छठ पूजा है, इस दौरान सूर्य देव और छठी मईया की उपासना की जाती है. इस दौरान रखा गया उपवास बहुत ही ज्यादा कठिन और पवित्र होता. ये पर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें आखिरी के 36 घंटे निर्जला उपवास रखा जाता है, यानी इस समय पानी और खाने का पूरी तरह से परहेज करना होता है. 

 

थकान और कमजोरी से कैसे बचें?
36 घंटे का निर्जला व्रत शरीर और मन दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे में इस दौरान कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं पैदा हो सककी है. इसलिए छठ पूजा के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. आपको बता दें, अगर आप व्रत से पहल सही पोषण और तैयारी करते हैं, तो आप आराम से बिना कमजोरी और थकान के इस व्रत को पूरा कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे चार आसान उपाय बताएंगे, जो आपको छठ के पावन निर्जला व्रत को पूरा करने में मदद करेगा. 

व्रत से पहले बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट लें
व्रत की तैयार छठ से 2 से 3 दिन पहले से ही करना शुरू कर दें. इस दौरान खान-पान और न्यूट्रिशन पर खास ध्यान दें. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और फाइबर से भरपूर डाइट लें. ऐसे डाइट को फॉलो करने से बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, जो आपको उपवास के दौरान काम आएगा. नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने को आप कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं.
नाश्ता - दलिया, ओट्स या मूंग दाल का चीला
दोपहर का खाना - चावल, दाल, हरी सब्जिायं और सलाद
रात का खाना - हल्का और सुपाच्य खाना खाएं जैसे खिचड़ी, दलिया, सूर, रोटी-हरी सब्जी.

 

हाइड्रेशन का खास ध्यान रखें
छठ के दौरान 36 घंटे तक पानी नहीं पीया जाता है, ऐसे में हाइड्रेशन का खास ध्यान रखने की जरूरी होती है. इसके लिए बॉडी में पहले से ही पर्याप्त पानी होना चाहिए. इसके लिए व्रत से एक दिन पहले दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी पिएं. इसके अलावा नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी पीते रहें, ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बने रहे. साथ ही कैफीन, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं. 

 

पूरी नींद और भरपूर आराम
छठ की तैयारी में अक्सर लोग इतने व्यस्त रहते हैं, कि वे आराम ही नहीं कर पाते. लेकिन आपको बता दें, व्रत से पहले शरीर को भरपूर आराम देना जरूरी होता है. अगर निर्जला के दौरान नींद की कमी हो रही है, तो थकान और सिर दर्द हो सकता है. ऐसे में रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. साथ ही सोने से पहले मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल कम करें, जिससे गहरी नींद आए. इसके अलावा सुबह हल्की एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें, ताकि मेंटल शांति बनी रहे. आपको बता दें, छठ का व्रथ केवल शरीर नहीं, मन की शक्ति की भी परिक्षा होती है. इसलिए इस दौरान मन को शांत और केंद्रित रखना जरूरी है. खुशी से पूजा की तैयारी करें, हर वक्त छठ गीत, मंत्र और मन को शांत रखें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

