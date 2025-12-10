Chia Seeds Eating Mistake: चिया सीड्स के साथ भूलकर भी ना करें ये मिस्टेक, जानें क्या है खाने का सही तरीका

Chia Seeds Eating Mistake: अगर आप भी रेगुलर चिया सीड्स का सेवन कर रहे हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. कहीं आप भी तो चिया सीड्स को गलत तरीके से तो नहीं खा रहे हैं. चलिए जानते हैं कि ज्यादातर लोग चिया सीड्स खाने में क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे इस सीड्स का सही या पूरा फायदा नहीं मिल पाता है.

पोषक तत्व

चिया सीड्स के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें आयरन, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, कैल्शियम और प्रोटीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. इसीलिए ये बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ के साथ साथ ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है. रोजाना एक फिक्स मात्रा में चिया सीड्स खाने से हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है. हालांकि कोई भी चीज कितनी भी फायदेमंद हो जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से खाई जाए तो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है.

चिया सीड्स को बिना भिगोए खाना

चिया सीड्स खाते समय ये सबसे कॉमन गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं. कुछ लोग चिया सीड्स को सूखा ही खा लेते हैं जो उनकी सेहत के लिए समस्या बन सकती है. इसलिए चिया सीड्स को हमेशा पानी में भिगोकर खिलाएं इससे ये फूलकर जेल जैसा हो जाता है जिससे इसे पचाने में हेल्प मिलती है. अगर आप सूखे चिया सीड्स खा लेते हैं तो ये संभव है कि ये गले या पेट में फूल सकते हैं ऐसे में घुटन या पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है.

सही मात्रा में ना खाना

चिया सीड्स को लेकर जो लो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है ज्यादा मात्रा में चिया सीड्स खाना. कुछ लोगों को लगता है ज्यादा चिया सीड्स मतलब ज्यादा पोषक तत्व और ज्यादा पोषण मतलब ज्यादा फायदा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में चिया सीड्स खाने से पेट में ऐंठन, दर्द, गैस और पेट फूलने जैसी समस्या हो सकती है.

चिया सीड्स के बाद कम पानी पीना

दरअसल, चिया सीड्स में भरपूर फाइबर होता है और फाइबर तभी सही से काम कर पाता है जब उसे पर्याप्त पानी मिले. ऐसे में चिया सीड्स का सेवन करने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं वरना कब्ज जैसी समस्या हो सकती है.

ज्यादा ना पकाएं

कुछ लोग चिया सीड्स को ज्यादा पका देते हैं. ज्यादा पकाने से इसके ओमेगा 3, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं. ऐसे में इनको ज्यादा पकाने के बजाये हलका पकाकर खाएं. आप इसकी सलाद या स्मूदी बना सकती है.

क्वालिटी पर ध्यान ना देना

जानकारी के अनुसार रखे रखे चिया सीड्स का ओमेगा 3 जल्दी खराब हो सकता है. इतना ही नहीं चिया सीड्स से मिलने वाले फायदे कम हो जाते हैं. इसलीए हमेशा चिया सीड्स खरीदते समय ऑर्गेनिक चिया सीड्स खरीदें. इस बात का ध्यान रखें कि चिया सीड्स को हमेशा कम रोशनी या अंधेरी वाली जगह पर एयरटाइट डिब्बे में रखें.

