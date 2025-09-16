'चिया सीड्स' के पानी से करें दिन की शुरुआत, इस तरह बनाएं ये मॉर्निंग ड्रिंक; खाली पेट पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे
Chia Seeds Water Benefits: चिया सीड्स के पानी से दिन की शुरुआत करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे और ये भी बताएंगे इसे लेने का बेस्ट तरीका क्या है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:25 PM IST
Best Morning Drink: आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए हर इंसान अपने दिन की शुरुआत हेल्दी चीजों से करना चाहता है. इसके लिए चिया सीड्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है. चिया सीड्स से मिलने वाले फायदे आपको चौंकाने वाले होते हैं. खासकर अगर इसे पाने के साथ सुबह खाली पेट पिया जाए, तो यह आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. इस खबर में हम आपको चिया सीड्स से दिन की शुरुआत करने के फायदे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसे लेने का सही तरीका क्या है. 

 

क्या होता है चिया सीड्स?
चिया सीड्स को सुपरफूड माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत करने का काम करता है. 

चिया सीड्स का पानी कैसे बनाएं?
आप दिन की शुरुआत चिया सीड्स के पानी के साथ कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स डालें. इसे रात भर या कम से कम 30 मिनट तक भिगोने दें. इसके बाद सुबह खाली पेट इसे पी लें. आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें नींबू की कुछ बूंदे भी मिला सकते हैं. अब सुबह उठने के बाद खाली पेट इसे पी लें. इसे सुबह-सुबह पीने के कई फायदे हो सकते हैं. 

 

वेट लॉस
चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं, ऐसे में सुबह इसका पानी पीने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती है और ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. 

 

बेहतर डाइजेशन
फाइबर की भरपूर होने के कारण यह आपके डाइजेशन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसे रोजाना सेवन से डाइजेशन बेहतर होता है और कब्ज की समस्या से बचा जा सकता है. 

 

डायबिटीज कंट्रोल
डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी चिया सीड्स बेहद फायदेमंद है. इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. यह शुगर को शरीर में धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, जिससे शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता. 

 

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद
आपको बता दें, चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. यह स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और बालों को मजूबती देने का काम करते हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

