होली-दीवाली में घर में बनने वाला स्वादिष्ट काबुली चना, स्वाद के साथ आपकी सेहत के लिए होता है फायदेमंद
होली-दीवाली में घर में बनने वाला स्वादिष्ट काबुली चना, स्वाद के साथ आपकी सेहत के लिए होता है फायदेमंद

Chickpeas Benefits: काबुली चनें, जिन्हे सफेद छोले भी कहा जाता है. सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. पोषक तत्वों से भरपूर काबुली चना में प्रोटीन, फाइबर, और दूसरे जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:07 PM IST
होली-दीवाली में घर में बनने वाला स्वादिष्ट काबुली चना, स्वाद के साथ आपकी सेहत के लिए होता है फायदेमंद

Chole Ke Fayde: आज की बदलती लाइफस्टाइल में लोग खाने में स्वाद के साथ-साथ सेहत भी चाहते हैं. बाजार में हजारों हेल्दी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल फूड ऐसे होते हैं, जो न केवल हमारी रसोई से जुड़े हुए हैं, बल्कि पोषण के मामले में भी लाजवाब हैं. ऐसे फूड आइटम्स किसी सुपरफूड से कम नहीं हैं. इसमें से एक छोले या काबुली चने हैं, जिन्हें हम बरसों से खाते आ रहे हैं.

 

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छोले का जिक्र
अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, छोले में हाई प्रोटीन और डाइटरी फाइबर पाया जाता है, जो डाइजेशन प्रोसेस को दुरुस्त करने में मदद करता है और शरीर में लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखता है. वहीं फाइबर पेट को ज्यादा समय तक भरा रखने में मदद करता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वेट कंट्रोल में रहता है.

 

छोले के गुण
इसके अलावा, रिसर्च में ये भी कहा गया कि छोले में पाया जाने वाला पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-बी6 हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे हार्ट की बीमारियों का खतरा कम होता है. साथ ही डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है.

 

छोले के फायदे
छोले में मौजूद नेचुरल फाइबर और प्रीबायोटिक्स आंतों को बेहतर बनाते हैं. वहीं छोले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देता. डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद है. इसमें प्रोटीन और फाइबर का बेहतर तालमेल ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखने में मददगार होता है.

 

एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है छोला
छोले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. यह न केवल एजिंग प्रोसेस को स्लो करता हैं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से भी बचाव करते हैं. साथ ही, इसमें पाया जाने वाला विटामिन-सी शरीर की इम्युन सिस्टम को भी मजबूत करता है और स्किन को भी हेल्दी बनाए रखता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

