Sapodilla: एक या दो नहीं, पूरे 14 गुणों से भरपूर है ये खास फल, ब्रेन के लिए भी फायदेमंद

What Are The Benefits Of Eating Sapodilla​: हर फल की अपनी एक खासियत होती है, स्वाद होता है जिसकी वजह से उसे पसंद किया जाता है. इन्ही फलों (Fruits) में से एक है चीकू. इसे सपोडिला (Sapodilla) के नाम से भी जाना जाता है. इस फल की अलग ही मिठास (Sweetness) होती है और चीकू में ऐसे अनेक गुण पाए जाते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा सेहतमंद साबित होते हैं और आपको स्वस्थ बनाते हैं. न सिर्फ यह फल बल्कि इसके पेड़ के विभिन्न हिस्सों का इस्तेमाल स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से बचने के लिए भी किया जाता रहा है.

चीकू में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स

हम आपको चीकू के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएंगे. इस बात का ध्यान रखें कि चीकू, लेख में बताई गई बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि उससे बचाव और उनके प्रभाव को कम करने में वैकल्पिक रूप से मददगार हो सकता है. चीकू विटामिन, मिनरल और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है.

चीकू खाने के 14 जबरदस्त फायदे

1. बालों के लिए भी असरदार

इसके आलावा आपके बालों के लिए भी चीकू बेहद असरदार साबित हो सकता है. चीकू के सेवन से आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बाल मुलायम रहेंगे अगर आपने इसके बीज से निकले हुए तेल को अपने स्कैल्प में लगाया तो आपके बाल और भी ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे और साथ ही डैंड्रफ भी रोकने में यह नुस्खा कारगर साबित हो सकता है.

2. सर्दी और जुखाम में मिलेगा आराम

खांसी और जुकाम से बचने में चीकू मददगार साबित हो सकता है क्योंकि यह बलगम को नाक से और Respirator Tract से हटाकर सीने की जकड़न और क्रोनिक कफ से आराम दिलाने में मदद करता है.

3. स्किन के लिए फायदेमंद

अपनी सुंदरता को लेकर हर कोई चिंतित रहता है और ऐसे में चीकू में मौजूदा विटामिन E, A और C त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है. चीकू में मौजूद Moisturizing गुण त्वचा के रूखेपन को दूर रखता है. चेहरे पर झुर्रियां बढ़ती उम्र की निशानी मानी जाती है और इसी वजह से कई लोग एंटी एजिंग क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि एक तरह का महंगा उपचार भी है. अगर घरेलू उपचार की बात की जाए तो चीकू एकमात्र फायदेमंद विकल्प है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रभाव के साथ-साथ पोलिफेनोल और फ्लेवोनॉइड कंपाउंड पाए जाते हैं जो झुर्रियों को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं.

4. हड्डियों होंगी मजबूत

हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन सबसे अहम पोषक तत्वों में से एक हैं और ऐसे में यह तीनों पोषक तत्व चीकू में पाए जाते हैं. इसके साथ-साथ चीकू में मौजूद मैंगनीज, जिंक और कैल्शियम बुढ़ापे में होने वाली हड्डियों की समस्याओं से भी निजात दिला सकते हैं.

5. इम्यूनिटी होगी बूस्ट

चीकू खाने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और इस बात की पुष्टि हरियाणा की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के एक शोध के बाद की गई है और बताया गया की इसमें मौजूदा विटामिन C आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है.

6. प्रेगनेंट महिलाओं के लिए फायदेमंद

प्रेगनेंसी के दौरान चीकू का सेवन लाभदायक हो सकता है क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहायड्रेट, प्राकृतिक शुगर, विटामिन C जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व स्तनपान के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. चीकू में मौजूद आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान एनीमिया के खतरे को भी रोकता है.

7. डाइजेशन रहेगा दुरुस्त

पाचन और कब्ज की शिकायत आजकल आम है और चीकू में मौजूदा फाइबर इसको ठीक करने में कारगर साबित हुआ है और आपके पेट में जो खाना पचता नहीं है उसे मल के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है चीकू.

8. मिलती है इंस्टेंट एनर्जी

चीकू के फल को ऊर्जा या एनर्जी का अच्छा स्रोत माना जाता है खासकर इसके फ्रूट बार को जिसमें मौजूदा कार्बोहायड्रेट आपके शरीर को ताक़त देता है. चीकू में मौजूद सुक्रोज़ और फ्रुक्टोस नामक प्राकृतिक शुगर भी होता है जो शरीर को ताकत देती है. चीकू का शेक बच्चों के लिए ज़्यादा सेहतमंद है.

9. दांतों के लिए फायदेमंद

अगर आपके दांतो में कैविटी है तो चीकू आपकी मदद कर सकता है. इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने और इनसे बचाव में मदद कर सकते हैं. चीकू में पाए जाने वाले लाटेकस जो की एक तरह का गम होता है उसके उपयोग से दांतो में मौजूद कैविटी को हटाया जा सकता है.

10. किडनी स्टोन के लिए लाभदायक

अगर आप अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में एक ही तरह का खाना और गलत लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो पथरी की समस्या हो सकती है जिससे बचने के लिए चीकू मदद करेगा. किडनी में स्टोन से बचने या लक्षण कम करने के लिए चीकू के बीज को पीसकर पानी के साथ सेवन करें क्योंकि ड्यूरेटिक यानि की मूत्रवर्धक गुण होते जो किडनी में मौजूद स्टोन को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने में मदद कर सकता है.

11. कैंसर से बचाव

लंबे समय से कैंसर की बीमारी को लेकर चीकू पर भी रिसर्च हुआ है और इसमें कैंसर रोधक गुण पाए गए हैं. एक रिसर्च के मुताबिक चीकू का सेवन करने वालों के जीवन में 3 गुना वृद्धि हुई है और ट्यूमर के बढ़ने की गति भी धीमी पाई गई है. साथ ही चीकू और इसके फूल के अर्क को ब्रैस्ट कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में मददगार पाया गया है. इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखें की कैंसर जैसी घातक बीमारी और इसके इलाज के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करना ज़रूरी है क्योंकि केवल घरेलू उपचार से कहीं ज़्यादा उपयोगी डॉक्टर की सलाह ही है.

12. दिमाग को स्वस्थ रखता है चीकू

चीकू आपके दिमाग को भी तंदरुस्त रखता है क्योंकि यह दिमाग की नसों को शांत करने में मदद कर सकता है. चीकू में मौजूद आयरन दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है क्योंकि दिमाग शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है और दिमाग को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. डॉक्टरों का यह भी कहना है की दिमाग में अगर आयरन कम हो जाए तो इससे घबराहट, डिप्रेशन, बेचैनी और चिड़चिड़ाहट भी बढ़ सकती है और इसकी आपूर्ति चीकू बखूबी करता है.

13. ब्लड प्रेशर को करता हैं कंट्रोल

चीकू में मौजूद मैग्नीशियम आपकी नसों में खून की गति को निरंतर बनाए रखता है. इसमें मौजूद पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. अगर इसे पानी में उबालकर पिया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है.

14. वजन कंट्रोल करने में मददगार

फिजिकल एक्टिविटीज की कमी के कारण वजन बढ़ता है और ऐसी स्थिति में चीकू आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. एक अंतरष्ट्रीय जर्नल (International Journal of Food Science and Nutrition) के मुताबिक चीकू गैस्ट्रिक एंजाइम के डिस्चार्ज को नियंत्रित करता है और इससे आपका मेटाबोलिज्म नियंत्रित रह सकता है. इसमें मौजूद डाइट्री फाइबर से आपकी भूख भी कंट्रोल में रहती है और इस वजह से भी आपका वजन भी नियंत्रण में रह सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

