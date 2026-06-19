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नाश्ते में पति के लिए बनाएं 'चिली चीज गार्लिक पराठा', झटपट नोट कर लें रेसिपी!

सुबह ब्रेकफास्ट में आप चिली चीज गार्लिक पराठा बना सकते हैं. टेस्टी पराठा ब्रेकफास्ट के लिए टेस्टी ऑप्शन है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:51 PM IST
नाश्ते में पति के लिए बनाएं 'चिली चीज गार्लिक पराठा', झटपट नोट कर लें रेसिपी!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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