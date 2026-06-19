रोजाना सुबह प्लने पराठा खाकर आपका पति बोर हो चुका है तो आप पति के लिए कुछ नया ट्राई कर सकती हैं. आप पति के लिए चिली चीज गार्लिक पराठा बना सकती है. यह बच्चा पति को खूब पसंद आएगा. लहसुन की खुशबू, हरी मिर्च का तीखापन मुंह में घुल जाता है. चीज का कॉम्बिनेशन पराठे का स्वाद काफी बढ़ा देता है. आइए जानते हैं पराठा बनाने की रेसिपी क्या है.
गेंहू का आटा
लहसुन
चिली फ्लेक्स
मक्खन
पानी
मोजेरेला चीज
हरी मिर्च
हरा धनिया
नमक
सबसे पहले एक बर्तन में आटा लें. इसमें नमक, घी डालकर आटे में पानी मिलाते हुए इसे अच्छे से गूंथ लें. इसके बाद आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए.
इसके बाद एक कटोरी में पिघला हुआ मक्खन, बारीक कटा हुआ लहसुन और हरा धनिया मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें. दूसरी तरफ, एक अलग कटोरी में कद्दूकस किया हुआ चीज, बारीक हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स और बचा हुआ हरा धनिया मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लें.
इसके बाद अब गूंथे हुए आटे से लोई बना लें. इसके बाद सूखे आटे की मदद से गोल बेल लें. बेली हुई रोटी पर पहले से तैयार किया हुआ गार्लिक बटर चम्मच की मदद से चारों तरफ लगाएं. इसके बाद रोटी के बीच में 2 से 3 चम्मच चीज और मिर्च की स्टफिंग रख लें.
इसके बाद रोटी के किनारों को उठाकर इसे बीच में लेकर आएं. अब रोटी को पोटली की तरह बंद कर दें. इसके बाद आटे को चपटा करके पराठा की तरह बेल लें. अब तवे को गैस पर मध्यम आंच पर गर्म कर लें. फिर बेले हुए पराठे को तवे पर डाल लें. एक तरफ से ये हल्का सेक जाए तो इसे पलट दें.
दोनों तरफ मक्खन लगाते हुए पराठा को अच्छे से सेक लें. पराठा दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लें. लीजिए आपका क्रिस्पी और चिली चीज गार्लिक पराठा बनकर तैयार है. इसे चटनी के साथ सर्व करें.