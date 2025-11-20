Advertisement
पुतिन-जिनपिंग की बात होगी सच, 150 साल तक जिएगा इंसान! चीनी वैज्ञानिक इस फल से बना दवा, कैंसर की बीमारी का समूल नाश

China scientists developing capsule from grapes: अंगूर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. इस फल के बीज (grapeseed) को पश्चिमी देशों में और पारंपरिक चीनी मेडिकल में लंबे समय से एक हेल्दी फूड के रूप में लोकप्रिय माना जाता है. अब चीन के वैज्ञानिक अंगूर के बीज से निकले एक प्राकृतिक तत्व के जरिए एक ऐसी गोली बना रहे हैं, जो इंसान की जिंदगी को 150 साल तक बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 20, 2025, 11:54 AM IST
China scientists developing capsule from grapes
China scientists developing capsule from grapes

China scientists developing capsule from grapes: दुनिया भर में लोग हमेशा से ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी का सपना देखते आए हैं. अब इसी सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश चीन कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक ऐसी एंटी-एजिंग दवा विकसित कर रहे हैं, जिसके बाद इंसान 150 साल तक उम्र पा सकता है. यह दवा किसी दुर्लभ या महंगी चीज से नहीं, बल्कि अंगूर के बीज के अर्क से तैयार की जा रही है. इस पर काम कर रही है शेनझेन की बायोटेक कंपनी Lonvi Biosciences ने कुछ खास अणुओं की पहचान करने का दावा किया है, जो शरीर की बूढ़ी और खराब कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं.

दरअसल, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत में '150 साल तक जीने' का जिक्र होने के बाद यह मुद्दा तेजी से सुर्खियों में आया था. इस चर्चा से कई लोग चौंक गए थे तो कुछ हैरान भी थे, लेकिन शेनझेन की कंपनी  Lonvi Biosciences को पूरा भरोसा है कि यह भविष्य दूर नहीं है. कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ल्यू छिंगहुआ का मानना है कि 150 साल तक जीना संभव है और आने वाले कुछ सालों में यह कल्पना सच भी हो सकती है..

ल्यू छिंगहुआ ने ये भी दावा किया है कि अगर मेडिकल साइंस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, तो आने वाले 5–10 सालों में कैंसर जैसी बीमारियां भी काफी हद तक काबू में आ जाएंगी और कैंसर किसी को नहीं होगा..

अंगूर के बीज की दवा कैसे कमाक करेगी?.

पश्चिमी देशों और पारंपरिक चीनी चिकित्सा दोनों में अंगूर के बीज को हेल्दी माना गया है, लेकिन Lonvi के वैज्ञानिकों का दावा इससे एक कदम आगे है. वे कहते हैं कि उन्होंने अंगूर के बीज में मौजूद खास घटकों की पहचान की है जो जॉम्बी कोशिकाओं (senescent cells) को खत्म करते हैं. मतलब ऐसी बूढ़ी कोशिकाएं जो न मरती हैं, न काम करती हैं, उल्टा शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करती रहती हैं, इन्हीं कोशिकाओं को बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण माना जाता है..

एक गोली से बढ़ सकती है 100 साल तक उम्र लॉनवी ने अंगूर के बीजों के अर्क में पाए जाने वाले तत्व प्रोस्यानिडिन सी (पीसीसी 1) पर आधारित एंटी-एजिंग गोलियां विकसित की हैं, जो कोशिकाओं को स्वस्थ रखती हैं. उनका दावा है कि ये गोलियां इन्सान की उम्र 100 से 120 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं. कंपनी के सीईओ जिको का कहना है कि यह सिर्फ एक गोली नहीं, बल्कि जीवन का अमृत है..

चूहों पर किया गया प्रयोग

साल 2021 में नेचर मेटाबोलिज्म में प्रकाशित एक रिसर्च में पाया गया कि पीसीसी 1 का जिन चूहों पर प्रयोग किया गया, उनकी उम्र 9.4 फीसदी और उपचार शुरू होने के बाद उनका जीवनकाल 64.2 प्रतिशत. तक बढ़ गया था, हालांकि, बाद में डाटा में कुछ त्रुटियों की बात सामने आई थी, लेकिन कई दूसरे अध्ययनों ने इस खोज का समर्थन किया था. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर वादिम ग्लेडिशेव ने भी अपनी राय दी है. उनका कहना है कि चीनी वैज्ञानिक बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं. कुछ साल पहले तक इस क्षेत्र में चीन बहुत पीछे था, लेकिन अब वो पश्चिम के करीब पहुंच गया है..

पीपल्स डेली के अनुसार, चीन में औसत जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) अब 79 वर्ष है, जो वैश्विक औसत से 5 वर्ष ज्यादा है, हालांकि, जापान के लगभग 85 वर्षों की औसत उम्र से कम है. पीपल्स डेली के अनुसार, चीन में औसत जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) अब 79 साल है, जो वैश्विक औसत से 5 वर्ष ज्यादा है, हालांकि, जापान के लगभग 85 वर्षों की औसत उम्र से कम है..

चीनी सरकार ने इसे राष्ट्रीयत प्राथमिकता दी

चीन के आर्थिक विकास के साथ, वहां के लोग अब सिर्फ जीवित रहने के बजाय बेहतर और लंबा जीवन जीने के बारे में सोचने लगे हैं. सरकार भी इस क्षेत्र में पूरी मदद कर रही है. चीनी सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीयत प्राथमिकता दी है. इस बढ़ती दिलचस्पी से जुड़ी कंपनियों में से एक है टाइम पाई, जो पहले तो सप्लिमेंट्स बेचने वाली कंपनी थी, लेकिन अब वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करती है. कंपनी के सह संस्थापक गान यू कहते हैं कि पहले दीर्घायु की च4चा सिर्फ अमीर अमेरिकियों में होती थी, लेकिन अब चीनी भी इसमें इनवेस्ट कर रहे हैं. गान यू की कपंपी टाइम पाई Aging Slow, Living Well नामक पत्रिका प्रकाशित करती है, जो लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन पर केंद्रित है.

