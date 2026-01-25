योग से मिलाएं स्ट्रेस और थकान! रोज 10 मिनट करें 'चिन्मय मुद्रा', सेहत पर आएगा जबरदस्त बदलाव

Chinmaya Mudra Benefits: आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है. अनहेल्दी खानपान, लगातार स्क्रीन का इस्तेमाल, ज्यादा स्ट्रेस और नींद की कमी धीरे-धीरे बॉडी और मन दोनों को खोखला कर देता है. लेकिन लोग इन समस्याओं को आम समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर बड़ी-बीमारियों का कारण बन जाती हैं. हालांकि अच्छी बात ये है कि योग इस समस्या से आपको छुटकारा दिला सकता है. इसकी मदद से बिना साइड इफेक्ट के बॉडी और मन को बैलेंस कर सकते हैं.

क्या कहता आयुष मंत्रालय?

आयुष मंत्रालय के अनुसार, योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है. बल्कि यह सांस, मन और शरीर के बीच तालमेल बनाने की प्रक्रिया है. चिन्मय मुद्रा इसी तालमेल को मजबूत करने का काम करती है. संस्कृत शब्द "चिन्मय" का अर्थ होता है "पूर्ण जागरूकता" या "चेतना से भरा हुआ." यानी यह मुद्रा व्यक्ति को अपने भीतर की स्थिति को समझने और महसूस करने में मदद करती है. इस मुद्रा में हाथों की उंगलियों की स्थिति और सांस पर दिया गया ध्यान, दोनों मिलकर शरीर के अंदर सकारात्मक बदलाव लाते हैं.

आयुर्वेद का क्या मानना है?

आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है. हाथों की पांच उंगलियां भी इन तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं. जब हम उंगलियों को एक खास तरीके से जोड़ते हैं, तो शरीर के भीतर इन तत्वों का संतुलन बेहतर होने लगता है. चिन्मय मुद्रा में अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में जोड़ा जाता है, जबकि बाकी तीन उंगलियां हथेली की ओर मुड़ जाती हैं. यह स्थिति सांस की गति को गहरा और स्थिर बनाने में सहायक होती है.

चिन्मय मुद्रा के फायदे

चिन्मय मुद्रा का सबसे पहला असर मानसिक स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है. लगातार तनाव और चिंता में रहने से दिमाग थक जाता है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. इस मुद्रा के अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देता है, तो मन धीरे-धीरे शांत होने लगता है और दिमाग को आराम मिलता है. यही कारण है कि यह मुद्रा तनाव और चिंता को कम करने में सहायक मानी जाती है.

नींद से जुड़ी समस्याओं के लिए फायदेमंद

नींद से जुड़ी समस्याओं में भी चिन्मय मुद्रा फायदेमंद साबित हो सकती है. जिन लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती या बार-बार नींद टूट जाती है, उनके लिए यह अभ्यास लाभदायक है. नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है.

एकाग्रता बढ़ाने में करता है मदद

एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी यह मुद्रा खास मानी जाती है. चिन्मय मुद्रा में बैठकर सांस पर ध्यान केंद्रित करने से एकाग्रता की शक्ति मजबूत होती है. इससे पढ़ाई करने वाले बच्चों की समझने की क्षमता बेहतर होती है और कामकाजी लोगों को अपने काम पर फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है.

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो चिन्मय मुद्रा पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है. तनाव और चिंता का सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है. जब मन शांत होता है, तो पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, या भारीपन धीरे-धीरे कम होने लगती हैं. इसके अलावा, यह मुद्रा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में भी मदद करती है, जिससे व्यक्ति खुद को ज्यादा सक्रिय और हल्का महसूस करता है.

--आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.