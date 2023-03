Lizard: दीवारों पर छिपकली देखते ही लगता है डर? दुम दबाकर भगाने के लिए ये ट्रिक्स आएगी काम

How to Keep Lizard Away From Home: हम में कई लोग हैं जिन्हें छिपकली या तो फूटी आंख नहीं सुहाती, या फिर इसे देखते ही डर लगने लगता है. खासकर किचन और घर की दीवार इनकी पसंदीदा जगहों में एक है. अगर इस रेप्टाइल को देखकर आपके भी पसीने छूटने लगते हैं, तो घबराने के जरूरत नहीं है, कुछ आसान घरेलू उपायों के जरिए इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि कौन सी ट्रिक्स आपके लिए सुकून का सबब बन सकती है.

छिपकली भगाने के उपाय 1. काली मिर्च की स्प्रे (Pepper Spray)

काली मिर्च की स्प्रे आप घर में ही इस मसाले को पीसकर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बाजार से भी इसकी बोतल को खरीदकर ला सकते हैं. आप इसे छिपकली परेशान हो जाती है, और फिर आसपास नहीं फटकती. 2. प्याज लहसुन (Onion-Garlic)

उन जगहों को मार्क कर लें जहां पर छिपकली सबसे ज्यादा नजर आती हैं, जैसे- रसोईघर, घर के कोने, दीवार और शाफ्ट की खिड़की. ऐसे एरियाज में प्याज और लहसुन रख दें. दरअसल इनकी गंध छिपकली को बिलकुल पसंद नहीं आती और वो दुम दबाकर भाग जाती है. 3. अंडे के छिलके (Eggshells)

जब अंडे का ऑमलेट बनाएं, तो इसे टिप की तरफ से तोड़ें, और फिर छिपकली के आने की जगहों पर लटका दें. अंडे कि छिलके की महक से छिपकलियां परेशान हो जाती है, और उस जगह से दूर हो जाती है. 4. एसी का टेम्प्रेचर कम करें (Low AC Temperature) अगर आप किसी कमरे में हों और छिपकली दिखाई दे जाए तो, इसे भगाने के लिए आप एयर कंडीशन का तापमान काफी कम कर दें. चूंकि छिपकली को ठंडा वातावरण पसंद नहीं आता, इसलिए कोल्ड टेम्प्रेचर आपके काम आ जाएगा.