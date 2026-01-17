सर्दियों में 'क्रेविंग' के कारण बढ़ रहा वेट! चिप्स या पॉपकॉर्न, जानें सेहत कौन सा है बेस्ट स्नैक्स?

Winter Snacks: सर्दियों में में डाइजेस्टिव फायर तेज हो जाती है, जिसके कारण भूख बार-बार और जल्दी लगने लगती है. इसकी वजह से खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही तीखा, मसालेदार और खस्ता खाने का मन करने लगता है. ऐसे में लोख कम करने और क्रेविंग मिटाने के लिए लोग अक्सर चाय के साथ चिप्स, नमकीन और तले-भुने फूड्स खाने लगते हैं, जो डाइजेशन से लेकर हार्ट को नुकसान पहुंचाने की रिस्क बढ़ाता है. इसी स्थिति में ऐसी छोटी-छोटी भूख से निपटने के आप पॉपकॉर्न का सहारा ले सकते हैं, जो स्वाद से लेकर आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं.

पॉपकॉर्न के फायदे

पॉपकॉर्न स्नैक के लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह चिप्स की तुलना में तला और मसालेदार नहीं होता है. दूसरा, चिप्स को पैकेट के अंदर ताजा बनाए रखने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सेवन सेहत के लिए खतरा है.

क्यों पॉपकॉर्न शरीर के लिए अच्छा है?

वहीं पॉपकॉर्न एक साबुत अनाज है, जिसे बनाने में बहुत कम तेल और मसालों का इस्तेमाल होता है और इसे कम मेहनत में आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता है. इसे खाने से भूख भी संतुलित रहती है और ओवरईटिंग की समस्या भी नहीं रहती है.

पॉपकॉर्न के पोषक तत्व

पॉपकॉर्न में बाकी सभी स्नैक्स की तुलना में अधिक मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, फैट, आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. सर्दियों में शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है. पॉपकॉर्न रुक्ष तासीर की वजह से शरीर में वात की वृद्धि को संतुलित रखता है और इस खाने से कैलोरी भी नहीं बढ़ती है. कुल मिलाकर पॉपकॉर्न का सेवन आपके वजन को भी नियंत्रित रखने में भी मदद करता है.

इन बातों का रखें ध्यान

तली-भुनी और मसालेदार चीजों के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो सीधा हार्ट और ब्लड वेसल्स को असर करता है, लेकिन पॉपकॉर्न के अंदर कोलेस्ट्रॉल को घटाने के गुण होते हैं. ये ब्लड वेसल्स पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करता है. इसके अलावा, अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो पॉपकॉर्न पेट के हेल्थ के लिए भी बेहतर है, लेकिन अगर गैस बनने या अपच की परेशानी होती है, तो इसे खाने से बचें.

कैसे करें पॉपकॉर्न का सेवन?

अब सवाल है कि पॉपकॉर्न का सेवन कैसे करना लाभकारी होगा. पॉपकॉर्न को हमेशा काला नमक, देसी घी और जीरा पाउडर के साथ मिलाकर बनाना चाहिए. इससे पॉपकॉर्न का स्वाद भी बढ़ जाता है और पेट के लिए भी लाभकारी होता है.

