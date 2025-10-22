Advertisement
दिवाली में मिठाई खाकर बढ़ गया है शुगर लेवल, डायबिटीज मरीज पी लें इस घास का पानी!

दीपावली के दौरान मिठाई खाने से डायबिटीज मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है. शुगर लेवल कम करने के लिए आप इस खास के पानी का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फायदे. 

 

Written By  IANS|Edited By: Shilpa|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:28 PM IST
चिरायता एक कड़वी लेकिन बेहद गुणकारी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो भारत में सदियों से विभिन्न बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती आ रही है. खासकर बदलते मौसम में होने वाले बुखार, पाचन संबंधी गड़बड़ी और त्वचा रोगों में यह औषधि बहुत फायदेमंद मानी जाती है. चिरायता का सबसे प्रमुख लाभ इसका पाचन तंत्र पर असर है. यह अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. साथ ही यह भूख बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे शरीर को उचित पोषण मिलने लगता है और कमजोरी दूर होती है.

चिरायता के गुण 
चिरायता में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं. इसे नियमित रूप से लेने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और सामान्य संक्रमण या मौसमी बीमारियों का खतरा कम होता है. चिरायता त्वचा संबंधी रोगों जैसे दाद, खुजली, फोड़े-फुंसी, एक्जिमा और यहां तक कि कुष्ठ रोग जैसी स्थितियों में भी राहत देता है. इसका सेवन अंदरूनी रूप से शरीर को साफ करता है, जिससे त्वचा की गुणवत्ता में सुधार होता है.

चिरायता के फायदे 
चिरायता का सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका रक्त शोधक होना है. यह रक्त में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करता है. चिरायता मलेरिया सहित विभिन्न प्रकार के बुखार में असरकारक होता है. साथ ही यह लिवर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होता है, जिससे लिवर से जुड़ी कई समस्याओं में लाभ मिलता है.

ब्लड शुगर हो सकता है कंट्रोल 
चिरायता ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है. इसके अलावा, इसका काढ़ा खांसी और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं में भी राहत देता है.
जहां चिरायता के अनेक फायदे हैं, वहीं इसके अत्यधिक सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे पेट में जलन, मतली, उल्टी या दस्त की शिकायत. इसलिए चिरायता का सेवन चिकित्सक की सलाह के बाद ही करें. खासकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका प्रयोग बिना विशेषज्ञ सलाह के नहीं करना चाहिए.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: सिर्फ रंग नहीं, भावनाओं की बुनावट है ये रंगोली! भाई दूज पर बनाएं अरिपन के ये डिजाइंस

IANS

