Advertisement
trendingNow13075773
Hindi Newsलाइफस्टाइलपेट से जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत, बस इस्तेमाल कर लें ये जड़ी-बूटी

पेट से जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत, बस इस्तेमाल कर लें ये जड़ी-बूटी

आयुर्वेद में कई जड़ी-बूटियां हैं, जिसका इस्तेमाल करने से कई तरह की समस्या दूर हो सकती है. आयुर्वेद के अनुसार चित्रक का इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द और कई अंदरूनी बीमारियों को दूर कर सकता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट से जोड़ों के दर्द से मिलेगी राहत, बस इस्तेमाल कर लें ये जड़ी-बूटी

आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो सदियों से लोगों के स्वास्थ्य का सहारा बनी हुई हैं. इन्हीं में से एक है चित्रक. दिखने में साधारण लेकिन गुणों में बेहद शक्तिशाली यह औषधि खास तौर पर अपनी जड़ के लिए जानी जाती है. पुराने समय में जब आधुनिक दवाइयां नहीं थीं, तब पेट की गड़बड़ी, जोड़ों के दर्द और कई अंदरूनी बीमारियों में चित्रक का इस्तेमाल आम बात थी. आज भी आयुर्वेद में इसका महत्व उतना ही बना हुआ है.

पाचन में होता है मददगार 
सबसे पहले बात करें पाचन की, तो चित्रक को पेट का सच्चा दोस्त कहा जा सकता है. जिन लोगों को भूख कम लगती है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस बनती है या बार-बार पेट फूलने की शिकायत रहती है, उनके लिए चित्रक बहुत उपयोगी माना जाता है. यह पाचन अग्नि को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी और ठीक तरह से पचता है. आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन सही होता है, तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं.

जोड़ों के दर्द से राहत 
चित्रक की एक और खासियत है इसके कृमिनाशक गुण. पेट में कीड़े होना बच्चों से लेकर बड़ों तक की आम समस्या है. सीमित और सही मात्रा में चित्रक का उपयोग पेट के कीड़ों को खत्म करने में मदद करता है. यही वजह है कि पुराने वैद्य इसे आंतों से जुड़ी समस्याओं में अहम औषधि मानते थे. अब बात करें जोड़ों और हड्डियों की तो चित्रक यहां भी पीछे नहीं है. यह वात और कफ दोष को संतुलित करने में मदद करता है. गठिया, जोड़ों का दर्द, सूजन, कमर दर्द या शरीर में अकड़न जैसी समस्याओं में चित्रक का उपयोग लाभदायक माना जाता है. कई जगहों पर इसका लेप बनाकर दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है, जिससे आराम मिलता है. खासतौर पर ठंड के मौसम में जब जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तब चित्रक उपयोगी साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दाद-खुजली से मिलेगी राहत 
त्वचा से जुड़ी परेशानियों में भी चित्रक का नाम लिया जाता है. दाद, खुजली, फोड़े-फुंसी या पुराने त्वचा रोगों में इसके जीवाणुनाशक गुण काम आते हैं. आयुर्वेद मानता है कि त्वचा रोग अक्सर खराब रक्त और पाचन से जुड़े होते हैं, और चित्रक दोनों पर असर डालता है. यही कारण है कि इसे रक्त शुद्ध करने वाली औषधियों में भी शामिल किया जाता है.

चित्रक फायदेमंद 
श्वसन तंत्र यानी सांस की दिक्कतों में भी चित्रक फायदेमंद माना जाता है. यह कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे पुरानी खांसी, जुकाम और दमा जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. हालांकि, चित्रक जितना गुणकारी है, उतना ही सावधानी की मांग भी करता है. इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए अधिक मात्रा नुकसान पहुंचा सकती है. गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और पेट के अल्सर से पीड़ित लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए. चित्रक का उपयोग हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही किया जाए.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा