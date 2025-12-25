Advertisement
लाल मोजों में छुपा है क्रिसमस का असली जादू, सीक्रेट सांता की कहानी सुनकर हो जाएंगे हक्के-बक्के!

Christmas Red Socks: क्रिसमस आते ही लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री, जगमगाती लाइट्स और दीवारों पर लाल मोजे टांग लेते हैं. क्रिसमस डेकोर एक अलग ही खुशी का एहसास कराते हैं. अक्सर लोगों को क्रिसमस पर तोहफे लाल मोजों में ही मिलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गिफ्ट मोजों में रखने की परंपरा कहां से शुरू हुई. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:00 PM IST
लाल मोजों में छुपा है क्रिसमस का असली जादू, सीक्रेट सांता की कहानी सुनकर हो जाएंगे हक्के-बक्के!

हर साल लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं. इन दिन लोग तरह-तरह के क्रिसमस डेकोर करते हैं. देश के साथ ही विदेशों में आज के दिन लाल मोजों में गिफ्ट मिलने की परंपरा है. पर क्या आपको पता है कि ये परंपरा कहां से शुरू हुई है. ये परंपरा सीक्रेट सांता और सेंट निकोलस की कहानी से जुड़ी मानी जाती है. ये परंपरा दया, मदद और बिना नाम बताए खुशियां बांटने का प्रतीक है. यही वजह है कि आज भी क्रिसमस पर मोजे टांगने की रस्म को प्यार और उम्मीद के साथ निभाया जाता है.

सेंट निकोलस 
क्रिसमस के मौके पर बहुत से लोग तरह-तरह के गिफ्ट्स लोगों को देते हैं. क्रिसमस पर मोजे टांगने की परंपरा की शुरुआत सेंट निकोलस से मानी जाती है. जिन्हें आज लोग सांता क्लॉज के नाम से जानते हैं. कहा जाता है कि सेंट निकोलस बेहद दयालु और मददगार व्यक्ति थे और वो जरूरतमंद लोगों की मदद चुपचाप किया करते थे ताकि किसी को पता न चले. 

कहानी
इस कहानी के अनुसार एक गरीब परिवार था जिसकी तीन बेटियां थीं. परिवार के पास बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे. सेंट निकोलस को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रात के अंधेरे में उस घर की मदद करने का फैसला किया. उन्होंने सोने के सिक्के एक थैली में डालकर घर की चिमनी से अंदर फेंक दिए इसके बाद सिक्के आग के पास सुखाए जा रहे मोजों में जाकर गिर गए. अगली सुबह जब परिवार ने मोजों में सोने के सिक्के देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. 

सांता क्लॉज
इस कहानी से ये मान्यता बनी कि सांता क्लॉज मोजों में तोहफे छोड़कर जाते हैं. समय के साथ ये परंपरा बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई. लाल रंग को इसलिए खास माना गया क्योंकि ये खुशी और प्यार का प्रतीक है. साथ ही सांता क्लॉज के कपड़ों का रंग भी लाल होता है, जिससे लाल मोजे क्रिसमस की पहचान बन गए. आज भी कई लोग इन मोजों में गिफ्ट रख कर लोगों को देते हैं पर बेहद कम लोगों को ही इसके पीछे की कहानी पता होती है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

Christmas Red SocksChristmas 2025

