Rodents Control: चूहे ने घर में मचा दी है खलबली? करें ऐसे उपाय; दुम दबाकर भांगेगे Rats

How To Get Rid Of Rat: हर इंसान की चाहत होती है कि उसका घर साफ-सुधरा रहे हो किसी तरह के कीड़ी मकौड़े या रोडेंट्स का सामना न करना पड़े, लेकिन हमें घर में अचनाहे मेहमानों से अक्सर दो चार होना पड़ता है. चूहे इन्ही अनइनवाइटेड गेस्ट की लिस्ट में शामिल हैं. जो अचानक किचन या रूम में दौड़ने लगें तो एक अजीब से घबराहट होने लगती है. चूहे घर कोनों में छेक करते हुए अपना घर बना लेते हैं और फिर मौके देखकर जब बाहर निकलते हैं तो कपड़े तक कुतर डालते हैं. ऐसे में चूहे के आतंक से कैसे बचा जाए. आइए हम कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं.

घर में क्यों आते चूहे?

आमतौर पर चूहे वहां आते हैं जहां गंदगी होती है. कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को ढ़ककर नहीं रखते, या फिर खाने के बाद जूठे बर्तन और भोजन को सही से क्लीन नहीं करते इससे चूहे को बेवजह दावत मिलती है. हालांकि जहां अनाज या किसी अन्य फूड आइटम्स का भंडारण होता है. यही वजह है कि सफाई के बावजूद स्टोर रूम पर चूहे तबाही मचा देते हैं और कई सामानों को बर्बाद कर देते हैं. चूहों की वजह से घर में बीमारियां भी होने का खतरा बना रहता है. साल 1994 में भारत में चूहों की वजह से प्लेग नामक बीमारी फैली थी, जिसके कारण देश को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था. चूहे से छुटकारा पाने के लिए करें ऐसे उपाय नेप्थलीन बॉल्स का इस्तेमाल हम आमतौर पर इसलिए करते हैं ताकि हमारे कपड़ों में कीड़े न लगें, लेकिन हर कोई जानता कि इसकी मदद से चूहों से भी छुटकारा पाया जा सकता है. नेप्थलीन की सफेद गोलियों की गंध चूहे को पसंद नहीं आती और इस वजह से वो दूर भागने लगते हैं. आप घर के सभी कोनों में नेप्थलीन की गोलियां रख दें क्योंकि ऐसी जगहों पर चूहे काफी ज्यादा आते हैं. -किचन, स्टोर रूम, बाथरूम और घर की नालियों के पास नेप्थलीन बॉल्स जरूर रखें और चूहे को दूर भगाएं. चूहों को मारने के लिए बाजार में कई तरह के जहर आते हैं, लेकिन इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें. -इस जहर को चावल के साथ मिलाकर घर के कोनों में रख दें, इसे चूहे खाकर मर जाएंगे. - अक्सर इस जहर को आटे और तेल के साथ मिलाकर गोलियां तैयार की जाती हैं और चूहे के आने की जगहों पर रख दी जाती हैं. - आप आटे की लोई में बेकिंग सोडा, पेपरमिंट ऑयल और चूहों का जहर मिलाकर कोनों में रख सकते हैं. -इस तरह आप चूहों को अपनी घर में तबाही मचाने से रोक सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)