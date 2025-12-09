539% ज्यादा बाल! आ गई वो चमत्कारी दवा जिसने 'हेयरलाइन' वापस लौटा दी; रातों-रात मिलेगा समाधान

New Baldness Treatment: अगर आप भी बढ़ती उम्र के साथ माथे से पीछे हटती हेयरलाइन और मुट्ठी भर टूटते बालों से परेशान हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर सकती है. हाल ही में गंजेपन के लिए बनी एक नई दवाई के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के डॉक्टरों को चौंका दिया है. वैज्ञानिकों का दावा है कि इस दवा ने न सिर्फ बालों का गिरना रोका है, बल्कि पुरुषों में नए बाल उगाने में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल करने का काम किया है.

कॉस्मो का दावा, 539 फीसदी उगाएंगे बाल

कॉस्मो फार्मास्यूटिकल्स नामक कंपनी का दावा है कि कुछ मरीजों में इस नई दवा ने प्लेसीबो यानी साधारण गोलियों के मुकाबले 539 प्रतिशत तक ज्यादा नए बाल उगाए हैं. यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि गंजेपन के इलाज में यह कितनी शक्तिशाली हो सकती है.

गंजे होने का कारण

पुरुषों में गंजापन मुख्य रूप से DHT नामक हार्मोन की वजह से होता है. यह हार्मोन धीरे-धीरे बालों की जड़ों को कमजोर करके उन्हें पतला कर देता है, जिससे बाल उगना बंद हो जाते हैं. अभी बाजार में मिनोक्सिडिल, फिनास्टराइड या हेयर ट्रांसप्लांट जैसे तरीके मौजूद हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये काफी महंगे भी होते हैं.

पेश है नया 'टॉपिकल' इलाज

चर्चा में आई इस नई दवा का नाम Clascoterone 5% है. यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे सीधे सिर की त्वचा पर लगाया जाता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर के अंदर जाने के बजाय, केवल सिर की त्वचा पर ही DHT हार्मोन को ब्लॉक कर देता है. इससे यह दवा अपने पुराने ऑप्शन के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और शरीर के लिए आराम से सहने लायक मानी जा रही है, क्योंकि इसका असर लोकल होता है.

ट्रायल के शानदार नतीजे

लगभग 1,400 से 1,500 पुरुषों पर किए गए दो बड़े ट्रायल्स में दवा ने बेहतरीन असर दिखाया है. पहले ट्रायल में Clascoterone लगाने वाले लोगों में 539% और दूसरे ट्रायल में 168% ज्यादा नए बाल उगते हुए देखे गए है. कंपनी का कहना है कि शुरुआती गंजेपन वाले कई पुरुषों में तो बाल साफ तौर पर दोबारा दिखने लगे हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस दवा के कोई बड़े साइड इफेक्ट्स भी सामने नहीं आए और यह पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है.

Clascoterone को पहले ही 2020 में मुहांसों के इलाज के लिए अमेरिका के FDA से मंजूरी मिल चुकी है.अब कंपनी इसका 12 महीने का सुरक्षा डेटा पूरा कर रही है. उम्मीद है कि अगले साल अमेरिका और यूरोप में इसे हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए आधिकारिक मंजूरी मिल जाएगी. अगर ऐसा होता है, तो यह पिछले 30 सालों में गंजेपन का पहला नया और क्रांतिकारी इलाज होगा, जो 50 साल की उम्र तक गंजेपन का सामना करने वाले करोड़ों पुरुषों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा.

