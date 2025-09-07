Cleaning Tips: पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें; एकदम नया जैसा चमक उठेगा फ्लोर

Cleaning Tips: दिनभर की धूल, गंदगी और जूते-चप्पेलों के कारण फ्लोर जल्दी गंदा हो जाता है. ऐसे में हर रोज घर की सफाई करने के लिए झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ये दोनों चीजें सफाई में सबसे जरूरी रोल निभाते हैं. लेकिन आपको बता है कि केवल पानी से पोछा लगाने से फ्लोर उतने अच्छे से साफ नहीं हो पाती है, न ही उसमें वो चमक और जागी आ पाती है. ऐसे में अगर आप पोछे के पानी में कुछ चीजें मिला देंगे, तो फ्लोर न सिर्फ साफ होगा, बल्कि चमकदार भी हो जाएगा. इस खबर में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आप पोछे के पानी में मिला सकते हैं.

सफेद सिरका

फ्लोर के जिद्दी दागों को दूर करने के लिए सफेद सिरका बेहद फायदेमंद हो सकता है. यह एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है, जो फर्श से कीटाणु को भगाने में मददगार है. इसके इस्तेमाल से फ्लोर पर जमे दाग-धब्बों को आसानी से हटाया जा सकता है, साथ ही यह बदबू को भी खत्म करता है. पोछा लगाने के लिए आप एक बाल्टी गर्म पानी में आधा कप सफेद सिरका मिला लें और इस पानी से पोछा लगाएं. खासतौर पर किचन और बाथरूम के फर्श पर इसके इस्तेमाल से आपको फायदा हो सकता है.

बेकिंग सोडा

खाना बनाने में इस्तेमाल होने के साथ-साथ बेकिंग सोडा सफाई में भी कमाल का काम करता है. इसके इस्तेमाल से फर्श की चमक बढ़ाई जा सकती है और फंगल व बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सकता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए पानी में 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और अच्छी तरह से घोलकर पोछा लगाएं. ऐसा करने से फर्श में लगे पुराने से पुराने दाग चुटकियों में साफ हो जाएंगे.

नींबू का रस

फ्लोर को क्लीन करने के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जिसके इस्तेमाल से फ्लोर को चमकाया जा सकता है. साथ ही यह कमरे में ताजगी का एहसास भी कराता है. आप 1 बाल्टी पानी में 2 नींबू का रस मिलाएं या 2 चम्मच नींबू का रस डालकर पोछा लगाएं. खासतौर पर गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद है.