Cleaning Tips: पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें; एकदम नया जैसा चमक उठेगा फ्लोर
Advertisement
trendingNow12912774
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Cleaning Tips: पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें; एकदम नया जैसा चमक उठेगा फ्लोर

Floor Cleaning Tips: ज्यादातर घरों में फ्लोर की सफाई के लिए पोछे का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन सादे पानी से पोछा लगाने से फर्श पर गंदगी रह जाती है. ऐसे में इस खबर में हम ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आप पोछे के पानी में मिला सकते हैं, जिससे आपका फ्लोर बिल्कुल साफ हो जाएगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 11:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cleaning Tips: पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें; एकदम नया जैसा चमक उठेगा फ्लोर

Cleaning Tips: दिनभर की धूल, गंदगी और जूते-चप्पेलों के कारण फ्लोर जल्दी गंदा हो जाता है. ऐसे में हर रोज घर की सफाई करने के लिए झाड़ू और पोछे का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में ये दोनों चीजें सफाई में सबसे जरूरी रोल निभाते हैं. लेकिन आपको बता है कि केवल पानी से पोछा लगाने से फ्लोर उतने अच्छे से साफ नहीं हो पाती है, न ही उसमें वो चमक और जागी आ पाती है. ऐसे में अगर आप पोछे के पानी में कुछ चीजें मिला देंगे, तो फ्लोर न सिर्फ साफ होगा, बल्कि चमकदार भी हो जाएगा. इस खबर में हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आप पोछे के पानी में मिला सकते हैं. 

 

सफेद सिरका
फ्लोर के जिद्दी दागों को दूर करने के लिए सफेद सिरका बेहद फायदेमंद हो सकता है. यह एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है, जो फर्श से कीटाणु को भगाने में मददगार है. इसके इस्तेमाल से फ्लोर पर जमे दाग-धब्बों को आसानी से हटाया जा सकता है, साथ ही यह बदबू को भी खत्म करता है. पोछा लगाने के लिए आप एक बाल्टी गर्म पानी में आधा कप सफेद सिरका मिला लें और इस पानी से पोछा लगाएं. खासतौर पर किचन और बाथरूम के फर्श पर इसके इस्तेमाल से आपको फायदा हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेकिंग सोडा
खाना बनाने में इस्तेमाल होने के साथ-साथ बेकिंग सोडा सफाई में भी कमाल का काम करता है. इसके इस्तेमाल से फर्श की चमक बढ़ाई जा सकती है और फंगल व बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सकता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए पानी में 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और अच्छी तरह से घोलकर पोछा लगाएं. ऐसा करने से फर्श में लगे पुराने से पुराने दाग चुटकियों में साफ हो जाएंगे. 

 

नींबू का रस
फ्लोर को क्लीन करने के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जिसके इस्तेमाल से फ्लोर को चमकाया जा सकता है. साथ ही यह कमरे में ताजगी का एहसास भी कराता है. आप 1 बाल्टी पानी में 2 नींबू का रस मिलाएं या 2 चम्मच नींबू का रस डालकर पोछा लगाएं. खासतौर पर गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

cleaning tipsfloor cleaning tips

Trending news

कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
;