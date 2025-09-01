Cleaning Tips: गंदे-काले स्विच बोर्ड खराब करता है रूम का लुक, इन 4 घरेलू नुस्खों से चुटकियों में करें सफाई

How to Clean Dirty Switchboard: स्विच बोर्ड पर गंदे-काले दाग लगना आम है. लेकिन ये दाग आपके रूम की खूबसूरती खराब कर देते हैं. ऐसे में इसे साफ करने के लिए इन घरेलू नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं.
Cleaning Tips: अक्सर हम घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन रूम में मौजूद स्विच बोर्ड को साफ करना भूल जाते हैं. जबकि स्विच बोर्ड ही दीवार पर सबसे ज्यादा दिखते हैं. ऐसे में उन पर धूल, उंगलियों के निशान, तेल के छींटे और कालापन जम जाता है, जिससे आपके कमरे की खूबसूरती खराब हो जाती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्हें चमकाने के लिए कोई महंगे केमिकल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ आसान घरेलू नुस्खों से आप स्विच बोर्ड को आसानी से साफ कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसे साफ करने के तरीके बताएंगे.
बेकिंग सोडा और पानी
बेकिंग सोडा नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. हल्के दागों को हटाने में यह बेहद असरदार है. स्विच बोर्ड पर जमे गंदे दाग की सफाई करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें पानी की मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को एक साफ कपड़े या टूथब्रश की मदद से बोर्ड पर लगाएं, फिर हल्के हाथों से रगड़ें. अब सूखे कपड़े से बोर्ड को पोछ लें. ऐसा करने से मिनटों में आपका स्विच बोर्ड साफ हो जाएगा.
टूथपेस्ट
प्लास्टिक स्विच बोर्ड को भी आप टूथपेस्ट की मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं. इसे साफ करने के लिए थोड़ा सा सफेद टूथपेस्ट स्विच बोर्ड पर लगाएं और पुराने टूथब्रश से साफ करें. इसके बाद गीले कपड़े की मदद से पोंछ लें. ऐसा करने से स्विच बोर्ड पर लगे पुराने और जिद्दी दाग आसानी से साफ हो जाएंगे.
सिरका और नींबू
सिरका और नींबू दोनों ही नैचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज की तरह काम करते हैं. ऐसे में एक स्प्रे बॉटल में आधा कप सफेद सिरका और आधा नींबू का रस मिला लें. इसके बाद इस सॉल्यूशन को स्विच बोर्ड पर स्प्र करें और 2 मिनट तक छोड़ दें. फिर इसे सूखे कपड़े से पोंछें. इससे स्विच बोर्ड पर लगे तेल के दाग और काले धब्बे दोनों ही हट जाएंगे.
रेगुलर सफाई
स्विच बोर्ड को हमेशा साफ रखने के लिए हफ्ते में एक बार सूखे कपड़े से स्विच बोर्ड की सफाई करें, इससे स्विच बोर्ड में जल्दी गंदगी नहीं जम पाएगी.