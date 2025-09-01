Cleaning Tips: गंदे-काले स्विच बोर्ड खराब करता है रूम का लुक, इन 4 घरेलू नुस्खों से चुटकियों में करें सफाई
Advertisement
trendingNow12905321
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Cleaning Tips: गंदे-काले स्विच बोर्ड खराब करता है रूम का लुक, इन 4 घरेलू नुस्खों से चुटकियों में करें सफाई

How to Clean Dirty Switchboard: स्विच बोर्ड पर गंदे-काले दाग लगना आम है. लेकिन ये दाग आपके रूम की खूबसूरती खराब कर देते हैं. ऐसे में इसे साफ करने के लिए इन घरेलू नुस्खों को फॉलो कर सकते हैं.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cleaning Tips: गंदे-काले स्विच बोर्ड खराब करता है रूम का लुक, इन 4 घरेलू नुस्खों से चुटकियों में करें सफाई

Cleaning Tips: अक्सर हम घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन रूम में मौजूद स्विच बोर्ड को साफ करना भूल जाते हैं. जबकि स्विच बोर्ड ही दीवार पर सबसे ज्यादा दिखते हैं. ऐसे में उन पर धूल, उंगलियों के निशान, तेल के छींटे और कालापन जम जाता है, जिससे आपके कमरे की खूबसूरती खराब हो जाती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्हें चमकाने के लिए कोई महंगे केमिकल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि कुछ आसान घरेलू नुस्खों से आप स्विच बोर्ड को आसानी से साफ कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको इसे साफ करने के तरीके बताएंगे. 

 

बेकिंग सोडा और पानी
बेकिंग सोडा नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है. हल्के दागों को हटाने में यह बेहद असरदार है. स्विच बोर्ड पर जमे गंदे दाग की सफाई करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें पानी की मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को एक साफ कपड़े या टूथब्रश की मदद से बोर्ड पर लगाएं, फिर हल्के हाथों से रगड़ें. अब सूखे कपड़े से बोर्ड को पोछ लें. ऐसा करने से मिनटों में आपका स्विच बोर्ड साफ हो जाएगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

टूथपेस्ट
प्लास्टिक स्विच बोर्ड को भी आप टूथपेस्ट की मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं. इसे साफ करने के लिए थोड़ा सा सफेद टूथपेस्ट स्विच बोर्ड पर लगाएं और पुराने टूथब्रश से साफ करें. इसके बाद गीले कपड़े की मदद से पोंछ लें. ऐसा करने से स्विच बोर्ड पर लगे पुराने और जिद्दी दाग आसानी से साफ हो जाएंगे. 

 

सिरका और नींबू 
सिरका और नींबू दोनों ही नैचुरल क्लीनिंग प्रॉपर्टीज की तरह काम करते हैं. ऐसे में एक स्प्रे बॉटल में आधा कप सफेद सिरका और आधा नींबू का रस मिला लें. इसके बाद इस सॉल्यूशन को स्विच बोर्ड पर स्प्र करें और 2 मिनट तक छोड़ दें. फिर इसे सूखे कपड़े से पोंछें. इससे स्विच बोर्ड पर लगे तेल के दाग और काले धब्बे दोनों ही हट जाएंगे. 

 

रेगुलर सफाई
स्विच बोर्ड को हमेशा साफ रखने के लिए हफ्ते में एक बार सूखे कपड़े से स्विच बोर्ड की सफाई करें, इससे स्विच बोर्ड में जल्दी गंदगी नहीं जम पाएगी.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

cleaning tipsHow do you clean dirty switchboards

Trending news

पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
Jagdeep Dhankhar
छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
;