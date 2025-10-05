जालीदार दरवाजों पर जम गई है गंदी धूल? इन 5 घरेलू नुस्खों से 10 मिनट में करें चकाचक साफ

Cleaning Tips: घर की साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है वरना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फर्श, टाइल्स और अलमारियों पर ज्यादा धूल, जालीदार गेट और खिड़कियां में भी काफी सारी चिपचिपी जमा हो जाती है, जिसको निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर आपके घर में भी जालीदार दरवाजों पर गंदी धूल-चिपचिपी जमा हो जाती है, जिसको हटाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है आज आपको बताते हैं आसान घरेलू उपाय जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं.



जालीदार दरवाजों से गंदी धूल कैसे हटाएं?



1. बेकिंग सोडा

अगर आपके घर पर भी जालीदार दरवाजों पर गंदी घूल जम जाती है, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बना लेना है और 10 मिनट बाद ब्रश से हल्का रगड़ें और फिर इसको साफ कर लें.



2. नमक और नींबू

अगर आप जालीदार दरवाजों पर गंदी घूल को साफ करना चाहते हैं, तो आपको नमक और नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए. नींबू के रस में थोड़ा नमक मिलाकर स्क्रब करने से गंदगी ठीक हो जाएगी.



3. रोजाना सफाई

अगर आप जालीदार दरवाजों पर गंदी घूल को हटाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना अपने घर की सफाई करनी चाहिए. रोजाना घर की साफ-सफाई करने से आपका घर भी ज्यादा हवादार और सुंदर दिखेगा.



4. सफेद सिरका

जालीदार दरवाजों पर गंदी घूल को अगर आप साफ करना चाहते हैं, तो आप सफेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको रोजाना इससे सफाई करनी चाहिए.



5. स्पंज से साफ

जालीदार दरवाजों पर अगर गंदी धूल जमा हो गई है, तो आप उसको स्पंज से साफ कर सकते हैं. आधा गिलास पानी में गरम पानी से उसको साफ करें और स्पंज की मदद से आपको उसको रगड़ना चाहिए. आपको अपने घर की सफाई रोजाना करनी चाहिए, जिससे आपका घर गंदा ना लगे और उसमें धूल जमा ना हो.



