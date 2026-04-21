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किचन के सिंक में जम गई है गंदगी, इस तरह करें सफाई, आएगी नई जैसी चमक

सिंक किचन का सबसे जरूरी हिस्सा है. सिंक ही सबसे ज्यादा गंदा होता है. कई बार सफाई ना होने की वजह से सिंक गंदा हो जाता है. ऐसे में सिंक को साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:46 PM IST
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किचन के सिंक में जम गई है गंदगी, इस तरह करें सफाई, आएगी नई जैसी चमक

किचन में सिंक सबसे जरूरी होता है. किचन का सिंक ज्यादा गंदा हो जाता है. सिंक को साफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर आपके किचन का सिंक भी गंदा हो गया है तो आपको इस ट्रिक की मदद से आप गंदे सिंक को साफ कर सकते हैं. इस ट्रिक की मदद से सिंक जल्दी साफ हो जाएगा. आइए जानते हैं सिंक को साफ करने का सही तरीका क्या है.

अमोनिया पाउडर

सिंक पर लगा दाग हटाने के लिए आप अमोनिया पाउडर यूज कर सकते हैं. एक कप पानी लें. इसके बाद 2 चम्मच सिरका डाल दें. इसके बाद इस पानी को सिंक पर छिड़क दें. इसके ऊपर से अमोनिया पाउडर छिड़क दें. 5 मिनट बाद सिरका का घोल स्प्रे कर दें. आपका सिंक क्लीन हो जाएगा. 

सोडा का करें यूज 

सोडा का इस्तेमाल करके आप सिंक को साफ कर सकते हैं. सिंक को साफ करने के लिए आप सबसे पहले सोडा लें. इसके बाद सोडा में पानी और नींबू मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को सिंक छिड़क दें. कुछ देर बाद स्क्रबर की मदद से सिंक के सारे दाग साफ हो जाएंगे. 

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फिटकरी

गंदे सिंक को साफ करने के लिए आप फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं. फिटकरी को पानी में डालकर घोल बना लें. इसके बाद इस पानी को 10 मिनट के लिए उबाल लें. इसके बाद इस पेस्ट को सिंक पर लगाकर फैला दें. कुछ देर बाद ब्रश की मदद से सिंक को क्लीन करें. 

नींबू और नमक

अगर आपका सिंक गंदा हो चुका है तो आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. गंदे सिंक को साफ करने के लिए 5 से 6 नींबू के छिलके लें. इसके बाद नमक के साथ छिलकों अच्छे से ग्राइंड कर लें. इसके बाद इस पेस्ट को सिंक पर लगा दें. ब्रश की मदद से सिंक साफ कर लें. आपका गंदा सिंक चमकदार बन जाएगा. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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