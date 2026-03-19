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सफेद वॉश बेसिन पर लग गया है पीला दाग, इस उपाय से मिनटों में दूर हो जाएंगे दाग-धब्बे

बाथरूम में सबसे ज्यादा वॉश बेसिन गंदा होता है. कई बार सही से सफाई ना होने की वजह से वॉश बेसिन पर पीले दाग पड़ जाते हैं. इन दाग को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है. आप इस उपाय से गंदे वॉश बेसिन को आसानी से साफ कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 19, 2026, 06:16 PM IST
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सफेद वॉश बेसिन पर लग गया है पीला दाग, इस उपाय से मिनटों में दूर हो जाएंगे दाग-धब्बे

बाथरूम में लगा वॉश बेसिन को साफ करना आसान नहीं होता है. सफेद वॉश बेसिन पर पीले दाग बेहद खराब दिखते हैं. वॉश बेसिन को साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है. अगर आपका वॉश बेसिन भी गंदा हो गया है तो आप इस उपाय की मदद से अपने वॉश बेसिन को साफ कर सकते हैं. वॉश बेसिन पर लगा दाग बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा. आइए जानते हैं वॉश बेसिन को साफ करने का सही तरीका क्या है. 

अमोनिया पाउडर 
वॉश बेसिन पर लगे जिद्दी दाग को हटाने के लिए आप अमोनिया पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करें. सबसे पहले 1 कप पानी लें. इसमें 4 चम्मच सिरका डाल दें. इसके बाद इस पानी को वॉश बेसिन पर लगे दाग पर छिड़क दें. इसके ऊपर से अमोनिया पाउडर छिड़क दें. लगभग 5 मिनट के बाद फिर से इसके ऊपर सिरका का घोल स्प्रे कर दें. थोड़ी देर बाद वॉश बेसिन क्लीन कर लें. 

सोडा का इस्तेमाल 
आप सोडा का इस्तेमाल कर भी वॉश बेसिन को साफ कर सकते हैं. वॉश बेसिन को साफ करने के लिए आप सबसे पहले सोड लें. इस सोड़ा में पानी और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट बना लें. इसके बाद इस पेस्ट को पीले दाग पर छिड़क दें. कुछ देर बाद स्क्रबर की मदद से दाग को साफ करें. दाग पहले से काफी हल्का हो जाएगा. 

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नींबू और नमक 
वॉश बेसिन को साफ करने के लिए आप नींबू और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले 5 से 6 नींबू के छिलके लें. इसके बाद नमक के साथ छिलकों को अच्छे से ग्राइंड कर लें. इसके बाद इसमें बाथरूम क्लीनर मिला दें. अब इस पेस्ट को वॉश बेसिन पर लगे जिद्दी दाग पर छिड़क दें. कुछ देर बाद ब्रश की मदद से वॉश बेसिन को क्लीन करें. 

फिटकरी 
बाथरूम में गंदे वॉश बेसिन को साफ करने के लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. फिटकरी को पानी में डालकर घोल बना लें. इस घोल को 10 मिनट के लिए उबाल लें. इसके बाद इस इस पेस्ट को दाग वाले हिस्से पर लगाकर फैला दें. कुछ देर बाद ब्रश की मदद से वॉश बेसिन को क्लीन करें. वॉश बेसिन पर लगे पीले दाग साफ हो जाएंगे. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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