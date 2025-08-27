कितना भी पसंद क्यों न हो, बरसात में भूलकर भी न पहनें ऐसे कपड़े, पछताएंगे आप!
Advertisement
trendingNow12898649
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कितना भी पसंद क्यों न हो, बरसात में भूलकर भी न पहनें ऐसे कपड़े, पछताएंगे आप!

बरसात का मौसम रंगीन और खुशनुमा जरूर होता है, लेकिन अगर कपड़ों का सेलेक्शन सही न किया जाए तो यह परेशानियों से भर सकता है. बेहतर है कि आप अपनी सेहत और कंफर्ट का ख्याल रखें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कितना भी पसंद क्यों न हो, बरसात में भूलकर भी न पहनें ऐसे कपड़े, पछताएंगे आप!

Monsoon: मानसून का सीजन आपको भले ही कितना भी दिमागी सुकून क्यों न देता हो, लेकिन इस मौसम में होने वाली परेशानियां भी कम नहीं हैं. खासतौर पर कपड़ों को लेकर लोग अक्सर गलत सेलेक्शन कर बैठते हैं. बरसात में नमी, सीलन और गीलापन इतना बढ़ जाता है कि कुछ फैब्रिक्स पहनना असहज ही नहीं, बल्कि सेहत और स्किन के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है. अगर आप भी रेनी सीजन में आराम और स्टाइल दोनों बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कौन से फैब्रिक्स से दूर रहना चाहिए.

1. डेनिम (Denim/Jeans)
बरसात में डेनिम सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फैब्रिक है. जींस गीली हो जाए तो इसे सूखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है. गीली डेनिम पहनकर बैठना भारीपन, स्किन पर फ्रिक्शन और फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकता है. साथ ही, लगातार नमी में रहने से इसमें बदबू भी जल्दी आने लगती है.

2. सिल्क (Silk)
सिल्क को बरसात में पहनना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है. ये नाजुक फैब्रिक नमी और पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही अपनी चमक खो सकता है. सिल्क में पानी के दाग परमानेंट हो जाते हैं और अगर इसे गीला पहन लिया जाए तो ये चिपचिपा और अनईजी महसूस होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. वेलवेट (Velvet)
वेलवेट फैब्रिक भारी होता है और बरसात के मौसम में ये नमी को तुरंत सोख लेता है. गीला होने पर वेलवेट का वजन और बढ़ जाता है और इसमें सीलन की बदबू आने लगती है. लगातार नमी के संपर्क में रहने से इसमें फफूंदी भी लग सकती है, जिससे स्किन पर एलर्जी और खुजली की परेशानी हो सकती है.

4. पॉलिएस्टर और नायलॉन (Polyester and Nylon)
ये सिंथेटिक फैब्रिक्स बरसात में बहुत ज्यादा पसीना बढ़ाते हैं. नमी वाले मौसम में पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने कपड़े शरीर की स्किन को सांस नहीं लेने देते. इसका नतीजा होता है. बेहद चिपचिपाहट, पसीने की दुर्गंध और रैशेज. अगर लंबे समय तक पहना जाए तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन का कारण भी बन सकता है.

5. लेदर (Leather)
हालांकि लेदर कपड़े से ज्यादा बैग और जैकेट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन बरसात में लेदर किसी भी रूप में परेशानी देता है. पानी और नमी इसके टेक्सचर को खराब कर देती है और इसमें क्रैक या फंगस लगने का खतरा रहता है. गीला लेदर स्किन से चिपकने लगता है, जिससे असुविधा और बदबू दोनों आती हैं.

तो फिर क्या पहनें?

1. बरसात में हल्के और जल्दी सूखने वाले फैब्रिक्स ही सही ऑप्शन हैं.

2. कॉटन-ब्लेंड्स, यानी पूरी तरह कॉटन की बजाय मिक्स ब्लेंड चुनें ताकि कपड़े जल्दी सूखें.

3. रेयॉन और क्रेप, जो हल्के और नमी में आरामदायक रहते हैं.

4. शॉर्ट्स, ड्रेसेज और कैपरी पहनें, इसके अलावा लंबे और भारी कपड़ों से बचें ताकि पैरों पर कीचड़ और पानी न लगे.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

clothRain

Trending news

भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
;