कितना भी पसंद क्यों न हो, बरसात में भूलकर भी न पहनें ऐसे कपड़े, पछताएंगे आप!

Monsoon: मानसून का सीजन आपको भले ही कितना भी दिमागी सुकून क्यों न देता हो, लेकिन इस मौसम में होने वाली परेशानियां भी कम नहीं हैं. खासतौर पर कपड़ों को लेकर लोग अक्सर गलत सेलेक्शन कर बैठते हैं. बरसात में नमी, सीलन और गीलापन इतना बढ़ जाता है कि कुछ फैब्रिक्स पहनना असहज ही नहीं, बल्कि सेहत और स्किन के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है. अगर आप भी रेनी सीजन में आराम और स्टाइल दोनों बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कौन से फैब्रिक्स से दूर रहना चाहिए.

1. डेनिम (Denim/Jeans)

बरसात में डेनिम सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फैब्रिक है. जींस गीली हो जाए तो इसे सूखने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है. गीली डेनिम पहनकर बैठना भारीपन, स्किन पर फ्रिक्शन और फंगल इंफेक्शन का कारण बन सकता है. साथ ही, लगातार नमी में रहने से इसमें बदबू भी जल्दी आने लगती है.

2. सिल्क (Silk)

सिल्क को बरसात में पहनना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है. ये नाजुक फैब्रिक नमी और पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही अपनी चमक खो सकता है. सिल्क में पानी के दाग परमानेंट हो जाते हैं और अगर इसे गीला पहन लिया जाए तो ये चिपचिपा और अनईजी महसूस होता है.

3. वेलवेट (Velvet)

वेलवेट फैब्रिक भारी होता है और बरसात के मौसम में ये नमी को तुरंत सोख लेता है. गीला होने पर वेलवेट का वजन और बढ़ जाता है और इसमें सीलन की बदबू आने लगती है. लगातार नमी के संपर्क में रहने से इसमें फफूंदी भी लग सकती है, जिससे स्किन पर एलर्जी और खुजली की परेशानी हो सकती है.

4. पॉलिएस्टर और नायलॉन (Polyester and Nylon)

ये सिंथेटिक फैब्रिक्स बरसात में बहुत ज्यादा पसीना बढ़ाते हैं. नमी वाले मौसम में पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने कपड़े शरीर की स्किन को सांस नहीं लेने देते. इसका नतीजा होता है. बेहद चिपचिपाहट, पसीने की दुर्गंध और रैशेज. अगर लंबे समय तक पहना जाए तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन का कारण भी बन सकता है.

5. लेदर (Leather)

हालांकि लेदर कपड़े से ज्यादा बैग और जैकेट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन बरसात में लेदर किसी भी रूप में परेशानी देता है. पानी और नमी इसके टेक्सचर को खराब कर देती है और इसमें क्रैक या फंगस लगने का खतरा रहता है. गीला लेदर स्किन से चिपकने लगता है, जिससे असुविधा और बदबू दोनों आती हैं.

तो फिर क्या पहनें?

1. बरसात में हल्के और जल्दी सूखने वाले फैब्रिक्स ही सही ऑप्शन हैं.

2. कॉटन-ब्लेंड्स, यानी पूरी तरह कॉटन की बजाय मिक्स ब्लेंड चुनें ताकि कपड़े जल्दी सूखें.

3. रेयॉन और क्रेप, जो हल्के और नमी में आरामदायक रहते हैं.

4. शॉर्ट्स, ड्रेसेज और कैपरी पहनें, इसके अलावा लंबे और भारी कपड़ों से बचें ताकि पैरों पर कीचड़ और पानी न लगे.