क्या मुंह में लौंग रखने से सच में कम होता है दांतों का दर्द? जानें कितनी फायदेमंद

Clove For Oral Health: लौंग भारतीय रसोई में आसानी से पाया जाने वाला मसाला है, ये न सिर्फ एक मसाला है बल्कि मसूड़ों और दांतों के लिए किसी दवा से कम नहीं है. दांतों में दर्द हो या मसूड़ों में सूजन हो. एक लौंग इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए काफी है. इतना ही नहीं मुंह की बदबू को दूर करने लिए भी लौंग बेहतरीन नुस्खा है.

आपने घर में बड़े बूढ़ों को कहते सुना ही होगा कि दांत में दर्द है तो मुंह में लौंग रख लो. दांतों और मसूड़ों की समस्या के लिए मुंह में लौंग रखने की सलाह अभी न अभी आपने जरूर सुनी होगी. बड़े बूढ़े बिल्कुल भी गलत नहीं थे वो बिल्कुल सही कहते थे कि मुंह में लौंग रख लो दांद का दर्द कम हो जाएगा. दरअसल किचन में रखी लौंग न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि ये ओरल हेल्थ के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है. दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और सांसों की बदबू को दूर करने में लौंग काफी असरदार साबित हो सकती है.

दरअसल लौंग में यूजेनॉल नामक नेचुरल केमिकल कंपाउंड पाया जाता है. इसमें बैक्टीरिया को मारने के गुण होते हैं. ये मसूड़ों की बीमारियों जैसे इंफेक्शन या सूजन पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारता है. ये न सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि सूजन को कम करने के साथ दर्द में भी आराम देता है. अगर आपने कभी लौंग को मुंह में डाला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये दर्द के स्थान को थोड़ा सुन्न कर देता है जिससे दर्द का अहसास काफी हद तक कम हो जाता है. लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि लौंग का तेल बहुत तेज होता है, इसलिए सावधानी से यूज करें. चलिए जानते हैं हम ओरल हेल्थ के लिए लौंग को सुरक्षित तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं.

दांतों के दर्द में राहत

अगर अचानक दांतों में भयानक दर्द होने लगे और डॉक्टर के पास जाना मुश्किल हो तो लौंग आपके काम आ सकती है. लौंग के तेल की 2 से 3 बूंदें जैतून या नारियल के तेल में मिक्स करें. अब रुई की मदद से इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं, ये दर्द में तुरंत राहत देने में कारगर है.

लौंग वाले माउथवॉश का यूज करें

इसके अलावा आप ओरल हेल्थ को सुधारने या बदबू को दूर करने के लिए आप मार्केट से लौंग वाला माउथवॉश ले सकते हैं, इसमें सीमित मात्रा में यूजेनॉल या लौंग का अर्क मिला होता है और ये सेफ भी होता है.

घर पर बनाएं लौंग वाला माउथवॉश

अगर आप घर पर ही लौंग वाला माउथवॉश बनाना चाहते हैं तो आप कुछ लौंग पानी में डालकर उबाल लें. जब पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी से कुल्ला करें. ये मुंह की बदबू और बैक्टीरिया को कम करने में हेल्प करेगा.

