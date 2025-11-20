Advertisement
trendingNow13011717
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या मुंह में लौंग रखने से सच में कम होता है दांतों का दर्द? जानें कितनी फायदेमंद

Clove For Oral health: लौंग मसूड़ों और दांतों के लिए किसी दवा से कम नहीं है. दांतों में दर्द हो या मसूड़ों में सूजन हो. एक लौंग इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए काफी है. इतना ही नहीं मुंह की बदबू को दूर करने लिए भी लौंग बेहतरीन नुस्खा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मुंह में लौंग रखने से सच में कम होता है दांतों का दर्द? जानें कितनी फायदेमंद

Clove For Oral Health: लौंग भारतीय रसोई में आसानी से पाया जाने वाला मसाला है, ये न सिर्फ एक मसाला है बल्कि मसूड़ों और दांतों के लिए किसी दवा से कम नहीं है. दांतों में दर्द हो या मसूड़ों में सूजन हो. एक लौंग इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए काफी है. इतना ही नहीं मुंह की बदबू को दूर करने लिए भी लौंग बेहतरीन नुस्खा है.

आपने घर में बड़े बूढ़ों को कहते सुना ही होगा कि दांत में दर्द है तो मुंह में लौंग रख लो. दांतों और मसूड़ों की समस्या के लिए मुंह में लौंग रखने की सलाह अभी न अभी आपने जरूर सुनी होगी. बड़े बूढ़े बिल्कुल भी गलत नहीं थे वो बिल्कुल सही कहते थे कि मुंह में लौंग रख लो दांद का दर्द कम हो जाएगा. दरअसल किचन में रखी लौंग न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि ये ओरल हेल्थ के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है. दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन और सांसों की बदबू को दूर करने में लौंग काफी असरदार साबित हो सकती है.

दरअसल लौंग में यूजेनॉल नामक नेचुरल केमिकल कंपाउंड पाया जाता है. इसमें बैक्टीरिया को मारने के गुण होते हैं. ये मसूड़ों की बीमारियों जैसे इंफेक्शन या सूजन पैदा करने वाले कीटाणुओं को मारता है. ये न सिर्फ बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि सूजन को कम करने के साथ दर्द में भी आराम देता है. अगर आपने कभी लौंग को मुंह में डाला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ये दर्द के स्थान को  थोड़ा सुन्न कर देता है जिससे दर्द का अहसास काफी हद तक कम हो जाता है. लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि लौंग का तेल बहुत तेज होता है, इसलिए सावधानी से यूज करें. चलिए जानते हैं हम ओरल हेल्थ के लिए लौंग को सुरक्षित तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: प्रोटीन पाउडर के साथ भूलकर भी न करें ये गलती, बिगड़ सकती है सेहत

Add Zee News as a Preferred Source

 

दांतों के दर्द में राहत
अगर अचानक दांतों में भयानक दर्द होने लगे और डॉक्टर के पास जाना मुश्किल हो तो लौंग आपके काम आ सकती है. लौंग के तेल की 2 से 3 बूंदें जैतून या नारियल के तेल में मिक्स करें. अब रुई की मदद से इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं, ये दर्द में तुरंत राहत देने में कारगर है. 

लौंग वाले माउथवॉश का यूज करें
इसके अलावा आप ओरल हेल्थ को सुधारने या बदबू को दूर करने के लिए आप मार्केट से लौंग वाला माउथवॉश ले सकते हैं, इसमें सीमित मात्रा में यूजेनॉल या लौंग का अर्क मिला होता है और ये सेफ भी होता है. 

घर पर बनाएं लौंग वाला माउथवॉश
अगर आप घर पर ही लौंग वाला माउथवॉश बनाना चाहते हैं तो आप कुछ लौंग पानी में डालकर उबाल लें. जब पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी से कुल्ला करें. ये मुंह की बदबू और बैक्टीरिया को कम करने में हेल्प करेगा.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

oral healthClove benefitsoral health tips

Trending news

क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला