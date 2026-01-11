Advertisement
trendingNow13070914
Hindi Newsलाइफस्टाइलपेन के लिए दवा नहीं, जादू है लौंग, दांत दर्द से लेकर माइग्रेन तक के लिए है फायदेमंद

पेन के लिए दवा नहीं, जादू है 'लौंग', दांत दर्द से लेकर माइग्रेन तक के लिए है फायदेमंद

Natural Painkiller Clove: कई बार इंसान के शरीर में दांत, माइग्रेन या किसी क्रैम्प्स से होने वाला दर्द इतना तेज हो जाता है कि वह दवा से भी कंट्रोल नहीं हो पाता. ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद मदद कर सकता है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेन के लिए दवा नहीं, जादू है 'लौंग', दांत दर्द से लेकर माइग्रेन तक के लिए है फायदेमंद

Clove Benefits: तेज दांत दर्द, माइग्रेन जैसा असहनीय सिरदर्द या पीरियड्स क्रैम्प्स, ऐसे दर्द जब शुरू होते हैं, तो इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है. कई बार दर्द इतना ज्यादा हो जाते हैं, कि नॉर्मल दवाएं भी छुटकारा नहीं दिला पाती. ऐसे में एक मात्र सहारा आयुर्वेद ही बच जाता है. आयुर्वेद में दर्द से छुटकारा पाने का एक आसान और कारगर उपाय लौंग है. इसे नेचुरल पेन किलर भी माना जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर लौंग दर्द को जल्दी शांत कर देता है और बिना साइड इफेक्ट के आराम दिलाता है. 

 

नेचुरल पेन किलर
लौंग दांत दर्द, माइग्रेन, खांसी, जुकाम और पेट दर्द जैसी परेशानियों में महंगी दवाओं के बजाय घरेलू नुस्खे आजमाना बेहतर है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय नेचुरल पेन किलर लौंग को बेहद कारगर बताता है, जो कई तरह के दर्द और बीमारियों में कारगर साबित होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद में लौंग को 'औषधि रत्न' माना गया है. रसोई में पाए जाने वाले मसाले में कई शक्तिशाली गुण छिपे हैं. दांत दर्द में लौंग का तेल रुई में भिगोकर दांत के गड्ढे में रखने से तुरंत राहत मिलती है और कीड़े भी मर जाते हैं. माइग्रेन या सिर दर्द में लौंग का लेप माथे पर लगाने से आराम मिलता है.

 

लौंग के फायदे
आमवात, कमर दर्द या जोड़ों के दर्द में लौंग के तेल से हल्की मालिश करना फायदेमंद है. लौंग मुंह और गले की समस्याओं में भी रामबाण है. इसे चूसने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और गले की खराश में राहत मिलती है.

 

पेट की समस्याओं में लौंग के फायदे
यही नहीं, लौंग पेट दर्द, गैस या अपच की शिकायत हो तो लौंग का रस या चाय पीने से फायदा होता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है, भूख बढ़ाती है और जठराग्नि (पाचन अग्नि) को ठीक रखती है. सर्दियों में खांसी, जुकाम, श्वास की तकलीफ और हिचकी में भी लौंग बहुत असरदार है. यह कफ और पित्त दोष को शांत करती है. लौंग रक्त, मांसपेशियों, नसों और श्वसन तंत्र को मजबूती देती है. साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, क्योंकि इससे शरीर में श्वेत रक्त कणों (वाइट ब्लड सेल्स) की संख्या बढ़ती है.

 

लौंग का सही इस्तेमाल है जरूरी
लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सही मात्रा में करना जरूरी है. ज्यादा मात्रा में लेने से गर्मी, सूजन या पित्त बढ़ सकता है. जिन्हें पहले से गर्मी या एसिडिटी की समस्या हो, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. रसोई में मौजूद यह छोटा सा मसाला न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव और इलाज भी करता है, हालांकि लौंग का सेवन शुरू करने से पहले विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Clove benefitsNatural Painkiller Clove

Trending news

‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
ias officer pooja khedkar
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
Vibrant Summit
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'