कमर तक लंबे हो जाएंगे आपके बाल, बस लगाना शुरू कर दें घर में रखे इस मसाले का तेल!
Advertisement
trendingNow12881268
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कमर तक लंबे हो जाएंगे आपके बाल, बस लगाना शुरू कर दें घर में रखे इस मसाले का तेल!

Clove Oil For Hair Growth: अधिकतर लोग इन दिनों हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. हेयर फॉल को रोकने के लिए आप इस मसाले के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कमर तक लंबे हो जाएंगे आपके बाल, बस लगाना शुरू कर दें घर में रखे इस मसाले का तेल!

Clove Oil For Hair Growth: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. झड़ते बालों की वजह से बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं. घने और लंबे बालों के लिए आप बालों की मसाज कर सकते हैं. बालों की मसाज करने के लिए आप इस मसाले के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं रसोई में मिलने वाले इस मसाले के तेल का इस्तेमाल कैसे करें.   

लौंग के तेल का करें इस्तेमाल 
झड़ते बालों को रोकने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लौंग का तेल लगाने से बालों को पोषण मिलेगा. इस तेल का इस्तेमाल करने से बालों का टूटना कम हो सकता है. लौंग के तेल में एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं जो कि हेयर को कम कर सकते हैं. 

हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है लौंग का तेल 
लौंग के तेल में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी-फंगल के गुण हेयर फॉल की समस्या को कम कर सकते हैं. लौंग के तेल का इस्तेमाल करने से स्कैल्प पर किसी तरह का संक्रमण का रिस्क कम होता है. 

कैसे लगाएं लौंग का तेल 
बालों में लौंग का तेल सीधा नहीं लगा सकते हैं. लौंग के तेल को नारियल तेल या फिर जैतून के तेल में मिक्स करके लगाना चाहिए. नारियल तेल और ऑलिव ऑयल में लौंग के तेल की कुछ बूदों को मिक्स कर लें. इसके बाद इस तेल से बालों की अच्छे से मसाज करें. मसाज करने के 1 से 2 घंटे बाद हेयर वॉश करें. 

हफ्ते में कितनी बार करें तेल का इस्तेमाल 
बालों की देखभाल और ग्रोथ के लिए आप हफ्ते में 2 बार लौंग के तेल का इस्तेमाल करें. बालों में तेल की मसाज करने से ना केवल बाल मजबूत होंगे बल्कि मसाज करने से तनाव भी कम होगा. 

इसे भी पढ़ें:  झाड़ू की तरह दिखने लगे हैं बाल, बारिश ने कर दिया है फ्रिजी; ऐसे करें हेयर केयर

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी स्किन और बालों जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: केमिकल शैंपू लगा-लगा कर बाल हो गए हैं बर्बाद? इन 4 नेचुरल चीजों से पाएं हर समस्या से छुटकारा

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Hair careclove oil

Trending news

पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
;