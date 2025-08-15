कमर तक लंबे हो जाएंगे आपके बाल, बस लगाना शुरू कर दें घर में रखे इस मसाले का तेल!

Clove Oil For Hair Growth: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं. झड़ते बालों की वजह से बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं. घने और लंबे बालों के लिए आप बालों की मसाज कर सकते हैं. बालों की मसाज करने के लिए आप इस मसाले के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं रसोई में मिलने वाले इस मसाले के तेल का इस्तेमाल कैसे करें.

लौंग के तेल का करें इस्तेमाल

झड़ते बालों को रोकने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. लौंग का तेल लगाने से बालों को पोषण मिलेगा. इस तेल का इस्तेमाल करने से बालों का टूटना कम हो सकता है. लौंग के तेल में एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं जो कि हेयर को कम कर सकते हैं.

हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकता है लौंग का तेल

लौंग के तेल में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी-फंगल के गुण हेयर फॉल की समस्या को कम कर सकते हैं. लौंग के तेल का इस्तेमाल करने से स्कैल्प पर किसी तरह का संक्रमण का रिस्क कम होता है.

कैसे लगाएं लौंग का तेल

बालों में लौंग का तेल सीधा नहीं लगा सकते हैं. लौंग के तेल को नारियल तेल या फिर जैतून के तेल में मिक्स करके लगाना चाहिए. नारियल तेल और ऑलिव ऑयल में लौंग के तेल की कुछ बूदों को मिक्स कर लें. इसके बाद इस तेल से बालों की अच्छे से मसाज करें. मसाज करने के 1 से 2 घंटे बाद हेयर वॉश करें.

हफ्ते में कितनी बार करें तेल का इस्तेमाल

बालों की देखभाल और ग्रोथ के लिए आप हफ्ते में 2 बार लौंग के तेल का इस्तेमाल करें. बालों में तेल की मसाज करने से ना केवल बाल मजबूत होंगे बल्कि मसाज करने से तनाव भी कम होगा.

इसे भी पढ़ें: झाड़ू की तरह दिखने लगे हैं बाल, बारिश ने कर दिया है फ्रिजी; ऐसे करें हेयर केयर

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी स्किन और बालों जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: केमिकल शैंपू लगा-लगा कर बाल हो गए हैं बर्बाद? इन 4 नेचुरल चीजों से पाएं हर समस्या से छुटकारा