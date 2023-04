Cockroach Control Remedies: घर में कॉकरोचों ने मचा रखा है आतंक? आजमा लें ये 5 घरेलू नुस्खे, समस्या से मिल जाएगी राहत

Home Remedies For Cockroach: जिस घर में साफ-सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो वहां कॉकरोच (Cockroach) का जंजाल फैलते देर नहीं लगती. ये कॉकरोच न केवल देखने में बहुत गंदे लगते हैं बल्कि घर में बीमारियां फैलाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. ये कॉकरोच बेहद चालाक होते हैं. दिन के वक्त ये रसोई के कोनों में छिपे रहते हैं और केवल रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं. इनसे निपटने के लिए समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल (Pest Control) करवाना सही तरीका माना जाता है. लेकिन अगर आप बिना पेस्ट कंट्रोल करवाए कॉकरोचों को भगाना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके लिए काम के 5 टिप्स बताने जा रहे हैं.

कॉकरोच को भगाने के घरेलू उपाय (How to get rid of Cockroaches)

केरोसिन का तेल स्प्रे कर दें

रसोई से कॉकरोचों को गायब करने के लिए आप केरोसिन के तेल को स्प्रे बोतल में भर लीजिए. इसके बाद रात में उन जगहों पर स्प्रे कर दीजिए, जहां से कॉकरोच (Cockroach Control Remedies) आते हैं. मिट्टी के तेल की गंध को कॉकरोच सहन नहीं कर पाते और वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं.

कॉकरोचों से निजात पाने के लिए आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप मलमल के छोटे-छोटे कपड़ों में कॉफी पाउडर बांधकर उनकी छोटी-छोटी पोटली तैयार कर लें. इसके बाद उन्हें कॉकरोचों के छिपने की जगह के आसपास रख दें. ऐसा करने से कॉकरोचों का वहां से भागना पक्का है.

तेजपत्ता की गंध नहीं है पसंद

सब्जियों में इस्तेमाल होने वाला तेजपत्ता कॉकरोचों (Cockroach Control Remedies) को बिल्कुल पसंद नहीं आता. इस पत्ते की तेज गंध को कॉकरोच सहन नहीं कर पाते. लिहाजा इसका फायदा उठाते हुए आप इस पत्ते को पीसकर रसोई में उन जगहों पर डाल दें, जहां पर कॉकरोचों के छिपने का अंदेशा हो. ऐसा करने से कॉकरोच भागने को मजबूर हो जाएंगे.

नीम के तेल की महक भी कॉकरोचों (Cockroach Control Remedies) को रास नहीं आती और वे उससे दूर भागते हैं. इस उपाय को आजमाने के लिए आप नीम के तेल की कुछ बूंदों को कटोरी में डालकर उसमें 10-12 लौंग डुबो लें. इसके बाद जिन जगहों पर आपको कॉकरोच दिखाई देते हैं, वहां पर उन लौंग को डाल दें. उसकी तेज महक से कॉकरोच वहां से लापता हो जाएंगे.

बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से फायदा

आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करके भी कॉकरोच (Cockroach Control Remedies) की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं. इसके लिए आपको रात में कटोरी में बेकिंग सोडा लेकर उसमें थोड़ी चीनी मिलानी होगी. फिर उस कटोरी को उस जगह पर रख देना चाहिए, जहां पर कॉकरोच ज्यादा दिखाई देते हैं. ऐसा करने से कॉकरोच वहां से भागते नजर आएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

