कॉकरोच, चूहा, छिपकली, आपके एक कदम से तीनों होंगे साफ, बस इस तरह बना लें आटे की लोई

किचन और घर को बीमारी फैलाने वाले कीड़ों और अनचाहे मेहमानों से फ्री रखना अब मुश्किल नहीं है. आटे की लोई का एक आसान नुस्खा बिना ज्यादा खर्च और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके घर को साफ और सुरक्षित बनाए रख सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:38 PM IST
Cockroach, Rat and Lizard: घर में कॉकरोच, चूहा और छिपकली का आतंक किसी भी इंसान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. ये न सिर्फ घर को गंदा करते हैं, बल्कि कई बार गंभीर बीमारियों को भी दावत देते हैं. बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे या जहरीले पाउडर का इस्तेमाल करना हर किसी को सेफ नहीं लगता क्योंकि ये सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं. ऐसे में अगर आप घरेलू और सुरक्षित उपाय खोज रहे हैं, तो आटे की एक साधारण लोई आपकी मदद कर सकती है.

आटे की लोई कैसे दिलाएगी छुटकारा?
आपको चाहिए बस गेहूं का आटा, चीनी और बोरिक पाउडर. गेहूं के आटे से छोटी-छोटी लोइयां गूंध लें और उनमें थोड़ी सी चीनी मिला दें. चीनी की मिठास कॉकरोच, चूहा और छिपकली को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी. अब इसमें 2-3 चम्मच बोरिक पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें. बोरिक पाउडर इन कीड़ों और जीवों के लिए जहर की तरह काम करता है, जबकि इंसानों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाता.

इस्तेमाल का तरीका
तैयार की हुई लोइयों को घर के उन कोनों में रख दें जहां कॉकरोच अक्सर दिखते हैं, जैसे सिंक के पास, किचन की अलमारी, फ्रिज के नीचे या बाथरूम में. चूहों के लिए इन्हें उनके बिल या उनके आने-जाने वाले रास्तों के पास रखें. छिपकली को अट्रैक्ट करने के लिए दीवार के कोनों या बल्ब के पास लोई रखी जा सकती है. जब ये जीव इसे खाते हैं, तो धीरे-धीरे मरने लगते हैं और कुछ ही दिनों में घर से गायब हो जाते हैं.

इसके फायदे

1. खतरे से बचाव: इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजे घरेलू और कुदरती हैं.

2. लंबे वक्त तक असरदार: एक बार रखने के बाद कई दिनों तक इसका असर बना रहता है.

3. कम खर्च: बाजार के स्प्रे या दवाइयों की तुलना में ये तरीका बेहद किफायती है.

4. तीन परेशानियों का हल: एक ही उपाय से कॉकरोच, चूहा और छिपकली से छुटकारा मिल सकता है.

इन बातों का रखें ख्याल

1. लोइयों को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें.

2. इन्हें ऐसे कोनों में रखें जहां सीधे पहुंच की संभावना न हो.

3. महीने में एक बार नई लोइयां बना कर रखें ताकि असर लगातार बना रहे.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Cockroachratlizard

