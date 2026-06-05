सफेद बाल हो जाएंगे काले, बस लगा लें घर में बना ये तेल

कम उम्र में अनहेल्दी डाइट और गलत खानपान की वजह से लोग सफेद बाल की समस्या से परेशान हैं. सफेद बाल को छिपाने के लिए अक्सर लोग डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. डाई लगाने से हेयर फॉल समेत कई तरह की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बालों पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में आप नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके सफेद बालों को काला कर सकते हैं.
नारियल तेल और करी पत्ता औषधीय गुणों से भरपूर होता है. हेल्दी बालों के लिए नारियल तेल और करी पत्ता बेहद फायदेमंद होता है. बालों को काला करने के लिए आप नारियल तेल और करी पत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल और करी पत्ता बालों को पोषण देने का काम करते हैं.
बालों को काला करने के लिए आप घर पर होममेड ऑयल बना सकते हैं. सबसे पहले एक पैन लें. इसमें नारियल तेल डालकर गर्म कर लें. इसके बाद इसमें मुट्ठी भर करी पत्ता डाल दें. अब नारियल तेल और करी पत्ते को तब तक पकाएं जब तक करी पत्ता का रंग काला ना हो जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें. नारियल तेल और करी पत्ता के मिक्सचर को ठंडा होने दें. इसके बाद इसे कांच की बोतल में स्टोर कर सकते हैं.
आप इस तेल को बालों में हेयर वॉश करने से 1 से 2 घंटे पहले लगाएं. तेल को बालों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. बालों में तेल लगाने के बाद माइल्ड शैंपू से हेयर वॉश कर लें. हफ्ते में 1 से 2 बाल इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.