महिलाएं सोने से पहले नाभि में लगाएं ये तेल, दूर हो सकती है ये समस्या!
Hindi News

महिलाएं सोने से पहले नाभि में लगाएं ये तेल, दूर हो सकती है ये समस्या!

आयुर्वेद के अनुसार नाभि शरीर का केंद्र बिंदू माना जाता है. नाभि शरीर के सभी अंगों से जुड़ा होता है. रोजाना नाभि में तेल लगाने से कई तरह की समस्या दूर हो सकती है. आइए जानते हैं महिलाएं रात को सोने से पहले नाभि में कौन सा तेल लगाएं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 13, 2025, 06:30 PM IST
महिलाएं सोने से पहले नाभि में लगाएं ये तेल, दूर हो सकती है ये समस्या!

नाभि शरीर का केंद्र बिंदु माना जाता है. नाभि शरीर के सभी अंगों से जुड़ा होता है. रोजाना नाभि में तेल लगाने से कई तरह की समस्या दूर हो सकती है. रात को महिलाएं सोते समय नाभि में ये तेल लगा लें तो इन समस्या से छुटकारा मिल सकता है. आइए जानते हैं नाभि कौन सा तेल लगाना चाहिए. 

कैस्टर ऑयल
महिलाएं अक्सर हार्मोन से जुड़ी समस्या से परेशान रहती हैं. नाभि में कैस्टर ऑयल लगाने से हार्मोन बैलेंस हो सकता है. कैस्टर ऑयल लगाने से स्किन पर ग्लो भी आता है. 

ऑलिव ऑयल
नाभि में ऑलिव ऑयल लगाने से पीरियड्स से जुड़ी समस्या से राहत मिल सकती है. पीरियड्स के दौरान दर्द से परेशान हैं तो आप नाभि में ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं. 

नारियल तेल 
नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल पाया जाता है जो कि स्किन को सॉफ्ट बनाता है. स्किन संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप नाभि में नारियल तेल लगा सकते हैं. 

सरसों का तेल 
अगर आपके लिप्स ड्राई और सूखे हैं तो आप रात सोने से पहले नाभि में सरसों का तेल लगा सकते हैं. सरसों का तेल लगाने से नाभि के दर्द से छुटकारा मिल सकता है. 

बादाम का तेल 
महिलाओं को रात को सोने से पहले बादाम का तेल नाभि पर लगाना चाहिए. बादाम का तेल नाभि में लगाने से हार्मोनल असंतुलन की समस्या से भी निजात मिल सकता है. बादाम का तेल लगाने से चेहरे की रंगत भी साफ होती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

health tips lifestyle

;