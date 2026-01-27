ग्लोइंग स्किन से लेकर मजबूत इम्यूनिटी तक, नारियल के ये जादुई फायदे तक देंगे आपको हैरान!

Advertisement
Coconut Benefits: पोषक तत्वों से भरपूर नारियल सेहत, सुंदरता और मानसिक स्वाथ्य के लिए अमृत से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस फल के बारे में सब कुछ बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:47 PM IST
Coconut Benefits: नारियल, जिसे हम 'श्रीफल' भी कहा जाता है, केवल एक फल नहीं बल्कि सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. ये हमारी सेहत, ग्लोइंग स्किन और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. इसके पेड़ के हर हिस्से पत्ते, पानी और तेल में खास गुण छिपे होते हैं. नारियल पानी से लेकर नारियल तेल और नारियल का सफेद, इन तीनों के अपने-अपने फायदे हैं. इस खबर में हम आपको इस फल के बारे में बताएंगे..

 

नारियल पानी के फायदे
सबसे पहले बात करते हैं नारियल पानी की. इसे आयुर्वेद में जीवन रसायन कहा गया है. गर्मियों में शरीर को ठंडक देने से लेकर बुखार या उल्टी-दस्त के बाद ऊर्जा लौटाने तक नारियल पानी बेहद फायदेमंद है. इसमें प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बनाए रखते हैं.

नारियल तेल के फायदे
अब बात करते हैं नारियल तेल की. यह सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि त्वचा और बालों के लिए प्राकृतिक कवच है. नारियल तेल की मालिश करने से बालों का झड़ना कम होता है, डैंड्रफ दूर होती है और जड़ों में ताकत आती है. त्वचा पर लगाने से यह सूखापन, फटे होंठ और इंफेक्शन कम करता है. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण त्वचा को चमक और सुरक्षा देते हैं. आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे त्वचा की गर्मी को शांत करने वाला तेल कहा गया है.

 

नारियल के सफेद गूदा के फायदे
नारियल का सफेद गूदा भी कम फायदेमंद नहीं है. यह फाइबर और पोषक वसा से भरपूर है, पाचन सुधारता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. सुबह-सुबह एक टुकड़ा खाने से कब्ज दूर होती है. यह कमजोरी दूर करने वाला प्राकृतिक टॉनिक भी है. नारियल दूध भी काफी लाभदायक होता है. यह त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, बालों की ड्राइनेस कम करता है और शरीर की मांसपेशियों को पोषण देता है.

 

क्या कहता है आयुर्वेद?
आयुर्वेद के अनुसार, नारियल वात और पित्त दोष को शांत करता है, शरीर को ठंडक देता है और मानसिक शांति लाता है. नारियल पानी में तुलसी का रस मिलाकर पित्त शांति पेय बनाया जा सकता है. दांत और मसूड़ों के लिए भी रोज सुबह नारियल तेल से 5 मिनट का ऑयल पुलिंग बेहद लाभकारी है. इतना ही नहीं, नारियल एकमात्र ऐसा फल है जो फल, बीज और मेवा तीनों श्रेणियों में आता है. इसका पेड़ 100 साल तक जीवित रह सकता है और लगभग 75 फल देता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

