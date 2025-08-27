नारियल तेल में मिला लें ये खास चीज, जड़ों से काले हो सकते हैं आपके सफेद बाल!

एक समय था जब सफेद बाल बढ़ती उम्र की निशानी मानी जाती थी. वहीं आज के समय में कम उम्र के लोगों में सफेद बालों की समस्या देखने को मिल रही हैं. 20 साल के यंग लोगों में सफेद बालों की परेशानी देखने को मिल रही हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से इन दिनों अधिकतर लोग सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं. सफेद बालों को काला करने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नारियल तेल से हो सकते हैं काले बाल

नारियल तेल में कुछ चीजों को मिलाने से सफेद बाल जड़ से काले हो सकते हैं. वहीं इस तेल को लगाने से हेयर ग्रोथ भी होगा. नारियल तेल में कुछ चीजों को मिलाकर लगाने से बाल शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे. आइए जानते हैं नारियल तेल में किन चीजों को मिलाना

कैसे बनाएं तेल

सबसे पहले लोहे की कढ़ाई लें. इसके बाद इसमें नारियल तेल डाल दें. तेल को हल्की आंच पर गर्म कर लें.

अब इस तेल में 1 कप करी पत्ता डाल दें. इसके बाद तेल में 4 चम्मच मेथी दाना डालकर तेल को 15 मिनट तक पका लें.

तेज जब अच्छे से पक जाए तो इस तेल में आंवला पाउडर मिलाएं. इसके बाद इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लें.

जब करी पत्ता काला हो जाए तो गैस बंद कर दें. अब जब तेल ठंडा हो जाएं तो इसे छानकर रख लें.

कैसे लगाएं बालों में तेल

इस तेल को हफ्ते में दो बार लगाएं. रात को सोने से पहले हल्के हाथों से जड़ों की मसाज करते हुए इसे बालों में लगाएं. अगले दिन सुबह माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. लगातार 2 से 3 महीने तक बालों में तेल लगाएं. आपको कुछ ही समय में अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा.

बालों को मिलेंगे ये फायदे

नारियल तेल जड़ों को पोषण देगा वहीं डैमेज हेयर को भी रिपेयर करेगा. करी पत्ता में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन पाया जाता है जो कि बालों का नेचुरल रंग बनाएं रखने में मदद करेंगे. मेथी दाना में फॉलिक एसिड, विटामिन ए, के और सी पाया जाता है जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं. वहीं आंवला पाउडर में विटामिन सी पाया जाता है जो कि बालों को मजबूत और काला बनाने में मदद कर सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

